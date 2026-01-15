Tatil Sürecinde Öğrencilere ve Ailelere Öneriler - Son Dakika
Tatil Sürecinde Öğrencilere ve Ailelere Öneriler

Tatil Sürecinde Öğrencilere ve Ailelere Öneriler
15.01.2026 10:43
Prof. Dr. Akgündüz, tatilin test çözme kampına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

MİLYONLARCA öğrencinin karne heyecanı yaşadığı ve sömestri tatiline girmeye hazırlandığı bu günlerde, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Devrim Akgündüz, ailelere ve öğretmenlere yönelik uyarılarda bulundu. Tatilin bir 'test çözme kampına' dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Akgündüz, evlerin aslında en büyük bilim laboratuvarları olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin bir dönemlik yorgunluğu zihinsel ve bedensel olarak yenilenerek atması gerektiğini belirten Prof. Dr. Devrim Akgündüz, okullar kapandığında verilen yoğun ödevleri eleştirdi. Prof. Dr. Akgündüz, sınav ve müfredat yetiştirme kaygısıyla verilen bu ödevlerin öğrenci gelişimine katkısının sınırlı olduğunun altını çizdi. Tatilde de test kitaplarına gömülen öğrencinin strese girdiğini velileri de olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Akgündüz, "Öğrencilerin yaratıcılıklarını tetikleyecek, fiziken ve ruhen rahatlatacak süreçlere ihtiyacı var. Gerçek bir hayat problemine odaklanmak, yüzlerce testten daha öğreticidir" dedi.

'MUTFAK KİMYA LABORATUVARI, SALON BİR MÜHENDİSLİK SAHASIDIR'

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yaratıcılık, eleştirel düşünme ve karmaşık problem çözme gibi yetkinlikleri yeni neslin olmazsa olmazı olarak sıraladığını hatırlatan Prof. Dr. Akgündüz, tatilin bu beceriler için bir atölye fırsatı sunduğunu söyledi. Laboratuvar için özel alanlara ihtiyaç olmadığını ifade eden Prof. Dr. Akgündüz, şu önerilerde bulundu:

"Mutfak bir kimya laboratuvarıdır; bir keki kabartan mayanın arkasındaki kimyasal reaksiyonu konuşmak, fen ve matematik becerilerini geliştirir. Salon bir mühendislik sahasıdır; bozulan bir cihazın içini açıp 'bu nasıl çalışıyor?' diye incelemek, geleceğin mühendislerini doğurur. Doğa en büyük gözlem alanıdır; şehirde bile olsa ağaçları ve mimari örüntüleri inceleyerek çocuklara sorunlara çözüm tasarlatılması gerekir."

'MAKER KÜLTÜRÜ İÇİN PAHALI MALZEMEYE GEREK YOK"

'Kendin Yap' (Maker) kültürünün önemine değinen Prof. Dr. Akgündüz, internetteki kaynakların doğru kullanılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Akgündüz, pahalı setler yerine; tahta çubuklar, pipetler, pet şişeler ve hatta çubuk makarnaların kullanılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Akgündüz, makarnadan köprü tasarlamanın veya pet şişeden rüzgar enerjili araç yapmanın mühendislik bakış açısı kazandırdığının altını çizdi.

'YAPAY ZEKA BİR ÖĞRENME ARKADAŞI'

Teknoloji ve yapay zekanın yasaklanmak yerine bir 'pedagog' gibi kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Akgündüz, ChatGPT ve Gemini gibi üretken yapay zeka araçlarının öğrencilerin merakını derinleştirmesi için kullanılabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Akgündüz, anlamadığı bir konuyu yapay zekaya 'bunu 10 yaşında bir çocuğa anlatır gibi anlat' diyerek dinleyen öğrencinin kişiselleştirilmiş öğrenme yaşadığını ifade etti. Prof. Dr. Akgündüz, "Ayrıca çocukların Code.org gibi platformlarla teknolojinin tüketicisi değil üreticisi olması gerekir" dedi.

ÖĞRETMENLERE YENİLENME MESAJI

Prof. Dr. Akgündüz, "Öğretmenler birer öğrenme yolculuğu tasarımcısıdır. Tatilin onlar için de bir tazeleyicisi olması gerekir. Öğretmenlerin yenilikçi yöntemleri ve STEM projelerini incelemesi ikinci döneme çok daha ilham verici başlamalarını sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

