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Tatilciler Çeşme'ye akın etti - Son Dakika

Tatilciler Çeşme'ye akın etti

05.06.2021 18:56
Tatilciler Çeşme'ye akın etti, System.String[]

Yeni normalleşme kararları kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesi gününde, vatandaşlar İzmir Çeşme'yi mesken tuttu.

Yeni normalleşme kararları kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesi gününde, vatandaşlar İzmir Çeşme'yi mesken tuttu. Tatilciler sosyal mesafe kurallarına uyarak güneşlenirken denizin de tadını çıkardı.

1 Haziran'dan itibaren alınan yeni normalleşme kararları kapsamında, vatandaşlar uzun bir süreden sonra ilk kez cumartesi günü kısıtlamaya tabii tutulmadı. Hal böyle olunca İzmir'in ünlü tatil ilçesi Çeşme, vatandaşların gözdesi oldu. İlçede herhangi bir vakaya rastlanmadığının açıklaması üzerine çok sayıda tatilci soluğu Çeşme'de aldı. Ana arterlerde zaman zaman trafik yoğunluğu gözlendi. İlçenin uğrak plajlarından Ilıca Plajı'nda sosyal mesafe kurallarına uyulsa da doluluk gözlendi. Tatilciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak güneşlendi, plajda çok sayıda vatandaş denize girdi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, yaklaşık 100 bin kişinin dün ve bugün ilçeye giriş yaptığını, çok sayıda gurbetçinin de Çeşme'ye geldiğini belirtti.

"TATİLE HÜCUM OLDU"

Demir, "Bugünü günlerdir bekliyorduk. Yarın kısıtlama var ama sanki yokmuş gibi otellerimizde doluluk söz konusu. Geçen yıl insanlar pandemi başladığında marketlere hücum etmişti. Şimdi de tatile hücum oldu. Çeşme'ye ciddi bir akım var. Çeşme'ye hem cuma hem de cumartesi 100 binleri bulan bir giriş var. Rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Otellerimiz, hafta sonu için yüzde 90 dolu. Gelecek günler için de rezervasyonlar devam ediyor" dedi.

"GURBETÇİLER DE GELDİ"

Yurt dışından gelen tatilcilerin de olduğunu kaydeden Demir, "Gurbetçilerimiz de ilçemize gelmeye başladı. Çeşme'de oldukça fazla gurbetçimiz var. ÇEŞTOB olarak PCR desteği verdiğimiz için bunu buradan anlıyoruz. Sezon güzel başladı. Çeşme'de vakaları takip ediyorduk. Geçen hafta başı vakalar sıfırlandı. Bu da Çeşme'ye tatile gelişi hızlandırdı. Bu kadar yoğun olmamıza rağmen vakaların sıfırlanması gurur verici. Konuklarımızda da bir rahatlık söz konusu ancak tabii ki tedbirliyiz" diye konuştu.

TATİLCİLER MEMNUN

Tatilci İlknur Bektaşoğlu, "Eşim öğlene kadar çalıştı. Öğleden sonra Çeşme'ye geldik. Çok mutlu olduk. Çocuklar da kendilerini kuma gömdü. İyi ki cumartesi günü kısıtlama yok. Çok mutluyuz. Bugünleri çok bekledik. Sosyal mesafe kurulmamıştı ama biz kendimizi korumaya aldık" derken, Kubilay Atalay ise, "Evlere kapalıydık. Kısıtlamanın kalkması iyi oldu. Umarım temmuzda da pazar kısıtlaması kalkar. İnsanlar çok bunaldı. Bugünü değerlendirip Çeşme'ye geldik. Hava rüzgarlı ama deniz güzel" dedi.

Kocaeli'den Çeşme'ye ailesiyle gelen Emre Demirel de, "Çeşme'nin, Alaçatı'nın güzelliklerini görmek ve burada yaşayan yakınlarımızla vakit geçirmek için geldik. Beklediğimizden kalabalık bulduk. Yollar da kalabalıktı. Bu kadar rüzgarlı bir yer beklemiyordum. Çocuklar olduğu için daha erken döneceğiz. Karadenizliyim, Marmara Bölgesinde yaşıyorum; bu kadar güzel bir deniz hiç görmedim. Muhteşem" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca - Muhammet İsa Atagöz - Sinan Yeniçeri/ İHA)

Tatilciler Çeşme'ye akın etti
Tatilciler Çeşme'ye akın etti
Tatilciler Çeşme'ye akın etti
Tatilciler Çeşme'ye akın etti
Tatilciler Çeşme'ye akın etti
Tatilciler Çeşme'ye akın etti
Tatilciler Çeşme'ye akın etti
Tatilciler Çeşme'ye akın etti

Cumartesi, Haziran, İzmir, Çeşme, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tatilciler Çeşme'ye akın etti - Son Dakika


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