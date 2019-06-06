Son Dakika Haberleri: Tatilciler dönüş yolunda
Son Dakika Güncel Haber

Tatilciler dönüş yolunda

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı.

Tatilciler dönüş yolunda, System.String[]
Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.
Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle araç yoğunluğu rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alındı.
İl merkezinde Balıkesir ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerinde depolanan araçlar, sırayla feribotlara yönlendiriliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti.

Yetkililer, bayram tatilini kapsayan 9 günlük süreçte Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:36 Kaynak: AA
Kilitbahir, Eceabat, Ramazan Bayramı, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Bodrum'da 50'nin üzerinde kişi midye yedikten sonra rahatsızlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:47:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatilciler dönüş yolunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]