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TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU - Son Dakika

TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU

17.09.2021 11:27

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir at çiftliğinin turlarında tatilciler at sırtında gün doğumunu izleyip, denize giriyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir at çiftliğinin turlarında tatilciler at sırtında gün doğumunu izleyip, denize giriyor.

Kuzdere Mahallesi'ndeki at çiftliğinde tatilcilere yönelik gün doğumu turları düzenleniyor. Saat 04.30'da atlarla çiftlikten ayrılan yerli ve yabancı tatilciler, 45 dakikalık orman gezisinin ardından Çamyuva Mahallesi'ndeki halk plajına geliyor. Burada kahvaltı yapan tatilciler, güneş, ufuk çizgisinden yükselmeye başladığı anda eyerleri çıkartılan atlarla denize girip, gün doğumunu izliyor. Bu sırada çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında da paylaşan tatilciler, 3 saatlik gün doğumunda at turu için 45 dolar ödeme yapıyor.

'EN İYİ GÜN DOĞUMU TURUYDU'

Tatil için Rusya'nın başkenti Moskova'dan Kemer'e gelen ve 3 yıldır at biniciliği yapan Elizabet Chueva (24), "İlk defa Çamyuva'ya geldim. Atlarla gün doğumu turuna katıldığım için çok mutlu oldum. Biz sabaha doğru kalktık. Çok karanlıktı. Daha sonra deniz kenarına geldik ve gün doğumunu bekledik. Ardından çok güzel bir gün doğumu oluştu. Atlarla denizde yüzmeye gittik. Bu bence daha önce katıldığım turlar arasında en iyi gün doğumu turuydu" dedi.

Türkiye'de 8 yıldır yaşayan ve modellik yapan Rus Alina Kriuchkova (31), "Bugün binicilik turu yaptık Kemer'de. Bu tur gerçekten de çok güzeldi. Biz iki saat binicilik yaptık ve ardından atlarla denizde yüzdük, çok güzel fotoğraflar çekildi. Burada sabah güneş çok güzel doğuyor. Çok eğlendik ve ben çok mutluyum şimdi" dedi.

Kuzdere Mahallesi'ndeki otelin at çiftliği bölümü işletmecisi İsa Uçar, alternatif turizm olarak binicilik hizmeti verdiklerini belirterek, "Gün doğumu turu çok ilgi görüyor. Saat 04.30'da tura çıkıyor misafirlerimiz ve atlarla denize giriyorlar. Muhteşem bir doğada ata biniyorlar. 3 saat tur için 45 dolar ödüyorlar. Güneş doğarken çok güzel kareler çıkıyor. Bir insanın hayatı boyunca bir kez de olsun yapması gereken bir tur diye düşünüyorum" dedi.

TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU
TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU
TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU
TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU
TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU
TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU
TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU
TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU

dolar, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TATİLCİLERİN FAVORİSİ GÜN DOĞUMUNDA AT TURU - Son Dakika
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