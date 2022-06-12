Balık adamların da katıldığı çalışmalara, sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürüyor.

Kaynak: AA

Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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