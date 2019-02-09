Tatvan Belediyesinden El Sanatları Sergisi
28 dakika önce
Bitlis'in Tatvan Belediyesi bünyesinde el sanatları sergisi düzenlendi.
Bitlis
'in Tatvan Belediyesi
bünyesinde el sanatları sergisi düzenlendi.
Tatvan Yaşam AVM'de açılan sergide filografi, tezhip, ahşap boyama ve çeşitli el sanatları çalışmaları yer aldı. 2 gün boyunca ziyarete açık olacak olan serginin açılış kurdelesi Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy
ve eşi Melek Aksoy ile Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Abdülbaki Menteş
ve davetliler tarafından kesildi. Serginin açılışını yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Belediyesi bünyesinde açılan kurslardan yüzlerce kişinin yararlandığını belirtirken eşi Melek Aksoy ise, "Kültür merkezimizde birçok el sanatı kursumuz devam ediyor. Bugün burada kursiyerlerimizin aylardır üzerinde uğraştığı el emeği göz nuru 500'e yakın eserimizi sergiliyoruz. Açılışımıza katılan bütün davetlilere teşekkür ediyor, herkesi sergimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
'ın da ziyaret ettiği serginin açılışına Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş, Bitlis İHH
Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:08 Kaynak: İHA
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