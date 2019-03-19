Son Dakika Haberleri: Tatvan'da 3 Sağlık Merkezinin Açılışı Yapıldı

Tatvan'da 3 Sağlık Merkezinin Açılışı Yapıldı

23 dakika önce

Tatvan ilçesinde üç sağlık merkezinin açılışı, törenle yapıldı.

Tatvan'da 3 Sağlık Merkezinin Açılışı Yapıldı, System.String[]
Tatvan ilçesinde üç sağlık merkezinin açılışı, törenle yapıldı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla, Tuğ Mahallesi'nde Yaşam Aile Sağlığı Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve tam donanımlı ambulansların hizmet vermeye başladığı 112 Acil Yardım İstasyonu, Kültür Mahallesi'nde ise Tatvan Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesini kesen Milletvekili Taşar, Türkiye'de 21 Sağlıklı Hayat Merkezi'nin olduğunu ve 22'ncisini Tatvan'da açtıklarını söyledi.

Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yapılan yatırımların aynısın veya daha fazlasının artık doğu illerine kazandırıldığını anlatan Taşar, şöyle konuştu:

"Burada 8 doktorumuz ve 50 sağlık personelimiz hizmet veriyor. Burası özellikle hanım kardeşlerimizin faydalanabileceği bir alandır. Yeni olmasına rağmen şuana kadar 400 civarında hanım kardeşimiz buradan faydalanıyor ve 100'e yakın çocuğumuz da kreşten faydalanıyor. Amacımız Tatvan'da hayat standartlarını yükseltmek ve sağlıklarını en üst düzeyde korumaktır. Tatvan her şeyin en iyisine layıktır. "

Kaymakam Özkan ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, Sağlık Bakanlığımızın yatırımlarını bu tarafa almasından dolayı, başta sayın milletvekillerimiz ile valimiz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Tatvan için hayırlı olacaktır." dedi.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Koray Okur da merkezle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:03 Kaynak: AA

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