Tatvan\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan-Bitlis karayolunda Şefik Ç. (37) idaresindeki 68 AFF 520 plakalı araç, Metin K. (27) yönetimindeki 33 AYL 713 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Metin K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS