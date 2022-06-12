Tatvan'da "Üç Boyutlu Maket Sergisi" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da "Üç Boyutlu Maket Sergisi" açıldı

12.06.2022 13:55
Tatvan'da "Üç Boyutlu Maket Sergisi" açıldı

Tatvan ilçesindeki İstasyon İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri "Üç Boyutlu Maket Sergisi" açtı.

Tatvan ilçesindeki İstasyon İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri "Üç Boyutlu Maket Sergisi" açtı.

Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi'nde açılan sergiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Halil Akhan, Nevzat Ulus ve İbrahim Aydın da katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı üç boyutlu maketler ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

Sınıf öğretmeni Elif Büyükdere, yaptığı açıklamada, öğrencilerin öğrendiği bilgilerin kalıcı hale gelmesini istediklerini söyledi.

Sergilerine vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Büyükdere, "Öğrencilerimizin yaptığı resim ve yağlı boya tablolarını sergileme fırsatı bulduk. Sınıfta uyguladığımız masal köşemizi de buraya taşıdık. Sergimizi ziyaret eden herkese teşekkür ederim." dedi.

YORUMLAR
500
Başakşehir'e teknoloji lisesi geliyor Başakşehir'e teknoloji lisesi geliyor Rize'de 'Bir dilek tut, gerçek olsun' projesiyle 110 öğrenci sevindirildi Rize'de 'Bir dilek tut, gerçek olsun' projesiyle 110 öğrenci sevindirildi
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da 'Üç Boyutlu Maket Sergisi' açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:43 Ankara'da sel sularına kapılan ve ağır yaralı olarak kurtarılan motokurye kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:01:33. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan'da "Üç Boyutlu Maket Sergisi" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement