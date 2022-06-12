Sergilerine vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Büyükdere, "Öğrencilerimizin yaptığı resim ve yağlı boya tablolarını sergileme fırsatı bulduk. Sınıfta uyguladığımız masal köşemizi de buraya taşıdık. Sergimizi ziyaret eden herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tatvan'da 'Üç Boyutlu Maket Sergisi' açıldı - Son Dakika

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