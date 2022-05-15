Tatvan'da "Uluslararası Muay Thai Galası" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da "Uluslararası Muay Thai Galası" yapıldı

15.05.2022 20:51
Tatvan'da "Uluslararası Muay Thai Galası" yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Muay Thai Federasyonunca "Uluslararası Muay Thai Galası" düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Muay Thai Federasyonunca "Uluslararası Muay Thai Galası" düzenlendi.

Tatvan Kapalı Spor Salonundaki galada, birçok ilin yanı sıra, Azerbaycan ve İran'dan gelen 76 sporcu arasında muay thai müsabakaları yapıldı, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, uluslararası Muay Thai kampını güzel bir galayla taçlandırdıklarını söyledi.

Tatvan'da yedinci kamplarını gerçekleştirdiklerini belirten Uğur, "Müsabakalara İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin birçok ilinden sporcu katıldı. Galamızı düzenledik. 38 maç yapıldı. Sporcuları geliştirip Türkiye ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Galaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ile Muay Thai Bitlis Temsilcisi Halis Ölgen katıldı.

YORUMLAR
500
TDED Erzurum'dan Azerbaycan'a kültürel gezi (PAZAR) TDED Erzurum'dan Azerbaycan'a kültürel gezi (PAZAR) Tatvan'da 'Uluslararası Muay Thai Galası' yapıldı Tatvan'da 'Uluslararası Muay Thai Galası' yapıldı

Azerbaycan, Muay Thai, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da 'Uluslararası Muay Thai Galası' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'da etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 20:55:27. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan'da "Uluslararası Muay Thai Galası" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement