Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Yeni Asm Hizmete Başladı

Tatvan'da Yeni Asm Hizmete Başladı

56 dakika önce

Bitlis Sağlık Müdürlüğü, Tatvan ilçesinde 7. Aile Sağlığı Merkezini (ASM) hizmete açtı.

Tatvan'da Yeni Asm Hizmete Başladı, System.String[]
Bitlis Sağlık Müdürlüğü, Tatvan ilçesinde 7. Aile Sağlığı Merkezini (ASM) hizmete açtı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki Tuğ Mahallesinde açılan sağlık merkezi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, yeni açılan aile sağlığı merkezlerinin Tatvan'da yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmesini sağlayacağını belirtti.

Aile Sağlığı Merkezinde ilk aşamada 2 hekim ve 2 hemşirenin görev yapacağını kaydeden Okur, "Nüfus artış durumuna göre 6 hekime kadar artırılması planlanıyor. Merkezde, hasta muayenesi, enjeksiyon ve pansuman, laboratuvar tetkikleri, gebe, lohusa, sağlam çocuk takipleri, aşılama hizmetleri, aile planlaması, küçük cerrahi müdahaleler gibi birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri verilecek." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Bitlis, Tatvan, Güncel
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