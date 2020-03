Tatvan'daki odalardan

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki odalar, korona virüsü salgınına karşı "iyilik hareketi" kampanyası başlattı.



Korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak durumunda kalan ilçedeki işverenlerin ve işçilerin durumlarını, sorun ve sıkıntılarını görüşmek üzere bir araya gelen oda başkanları, ortak bir karar alarak "iyilik hareketi" adını verdikleri kampanyayı başlattılar. Kampanyanın detaylarını görüşmek ve startını vermek amacıyla Tatvan TSO Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avci, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Naim Nadir'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya geldiği toplantıya 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunan Tatvan Esnaf Kefaleti Kooperatifi Başkanı Mehmet Şefik Kızılca'nın ise telekonferansla katıldı.



Gerçekleştirilen toplantı neticesinde 4 oda öncülüğünde başlatılan "iyilik hareketi" kampanyası ile ilgili yayımlanan bildiride, "İnsan sağlığını tehdit eden korona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemiz ve ilimizde etkisini göstermeye başladı. Sağlığımızı olduğu kadar ekonomimizi de olumsuz yönde etkileyen ve hızla yayılmaya devam eden bu salgın, esnaf ve tacirlerimizin ekonomik anlamda bir daralma süreci yaşamasına neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun salgına karşı aldığı tedbirler ve bundan sonra da alacağı tedbir kararları göz önüne alındığında piyasalarda oluşacak ekonomik daralmanın her geçen gün daha da artacağı aşikardır. Bu nedenle; yaşanan tüm bu olumsuzlukları bir nebze olsun bertaraf etmenin yollarından birinin de birlik, beraberlik ve dayanışmadan geçtiğini düşünüyoruz. Yeri geldiğinde din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın darda olan her mazluma el uzatan aziz milletimiz bugün ise tam da birlik, beraberlik ve dayanışma ihtiyacının hissedildiği bir süreçten geçmektedir. Bu manada; hep birlikte bu sıkıntıların da üstesinden gelmek adına, günün dayanışma günü olduğu bilinciyle bir iyilik hareketi başlatma gayreti içerisindeyiz. Başlatmayı planladığımız bu iyilik hareketimizin merkezinde; yardımlaşma, birlik ve beraberlik olacaktır. Tüm dünya korona virüs ile mücadele ederken, bizler de yaşanan durumdan dolayı iş yerini kapatmak durumunda kalan esnafımızdan, yine iş yeri kapatıldığı için çalışamayan kiracılarımızdan imkanlarımız dahilinde kira almamak, mevcut kiralarda iyileştirme yapmak, çalışamayan ihtiyaç sahibi kişilere de maddi ve manevi anlamda yardımlarda bulunmak gibi bir iyilik hareketi başlatabiliriz. Bunun yanı sıra; değerli Bitlisli iş adamlarımızın da Ramazan ayında dağıtmayı planladıkları bu yardımlarını içinde bulunduğumuz salgın nedeni ile öne çekmelerini ve ihtiyaç sahibi, işinden olmuş hanelere ulaştırmaları yönünde bir çalışma başlatmalarını rica ediyoruz. İlçemizden başlatacağımız bu iyilik hareketinin kısa sürede her kesimden karşılık bulacağı ve ilimiz geneline, sonrasında ise tüm ülkemize yayılacağına inanıyor, bu iyilik hareketinin hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - BİTLİS