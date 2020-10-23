Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk" - Son Dakika

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk"

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, pandemi süresince esnafa yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk" dedi. Bitlis'in Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, pandemi süresince esnafa yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk" dedi.

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, pandemi süresince esnafa yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. İki yılı aşkın bir zamandır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden Başkan Avcı, "Bu süre zarfında her zaman esnafın yayında olmaya gayret gösterdim. Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarlarımız memleketimizin ve devletimizin temel unsurlarından biridir. Esnaflarımızın durumu içinde oldukları şartlarını, sorunlarını ilgili mercilere esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte çözüm yollarını ürettik. Bu süreçte esnaf ve sanatkarlarımıza Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile çıraklık, kalfalık ve ustalık belge almalarında koordineli çalışarak 350-400 kişinin belge almalarını sağladık. İlçemizde genç girişimciler için girişimcilik kurslarını açarak katılım belgesi almalarını sağladık ve esnaf odamıza kayıtlı olan esnaflarımıza ilçemizde mevcut olan iki bankayla yaptığımız protokoller neticesinde bir nebzede olsa esnaf ve sanatkarlarımıza bu bankalar vasıtası ile kredi, çek buna bezer işlerinde kolaylık sağladık. İlçemizde faaliyet gösteren kargo firması ile yaptığımız protokol gereği esnaflarımıza kargolarının taşınmasında yüzde 70 indirimden faydalanmalarını sağladık. İlçemizde faaliyet gösteren ve kullandıkları malzemelerinin fiyatları yükseldiği için etkilenen; fırıncılar, çay ocakları, berber ve kasap esnaflarımıza yeni tarife almalarını sağladık. Lokantacı olarak çalışan esnaflarımıza da yeni fiyat tarife almaları ile ilgili çalışmalarımızı devam etmektedir. İlçemizde bulunan Tatvan Küçük Sanayi Sitesindeki faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız için Ziraat Bankası Tatvan Şubesi ile yaptığımız çalışmalarımız devam etmektedir. Sanayi sitesine bir an önce ATM kurulmasını sağlamayı amaçladık kapalı olan iş yerlerinin açılmaları ile ilgili gerekli mercilere bizzat giderek açılmalarını veya yardım yapılmasını talep ettik. Türkiye genelinde bakanlığın genelgelerini mesaj yoluyla esnaflarımıza ileterek pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlarımızı bilgilendirerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda esnafımızı bilgilendirerek esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.