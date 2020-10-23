Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk" - Son Dakika

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk"

23.10.2020 13:11

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk" Bitlis'in Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, pandemi süresince esnafa yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk" dedi.

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk"

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, pandemi süresince esnafa yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk" dedi. Bitlis'in Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, pandemi süresince esnafa yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk" dedi.

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, pandemi süresince esnafa yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. İki yılı aşkın bir zamandır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden Başkan Avcı, "Bu süre zarfında her zaman esnafın yayında olmaya gayret gösterdim. Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarlarımız memleketimizin ve devletimizin temel unsurlarından biridir. Esnaflarımızın durumu içinde oldukları şartlarını, sorunlarını ilgili mercilere esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte çözüm yollarını ürettik. Bu süreçte esnaf ve sanatkarlarımıza Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile çıraklık, kalfalık ve ustalık belge almalarında koordineli çalışarak 350-400 kişinin belge almalarını sağladık. İlçemizde genç girişimciler için girişimcilik kurslarını açarak katılım belgesi almalarını sağladık ve esnaf odamıza kayıtlı olan esnaflarımıza ilçemizde mevcut olan iki bankayla yaptığımız protokoller neticesinde bir nebzede olsa esnaf ve sanatkarlarımıza bu bankalar vasıtası ile kredi, çek buna bezer işlerinde kolaylık sağladık. İlçemizde faaliyet gösteren kargo firması ile yaptığımız protokol gereği esnaflarımıza kargolarının taşınmasında yüzde 70 indirimden faydalanmalarını sağladık. İlçemizde faaliyet gösteren ve kullandıkları malzemelerinin fiyatları yükseldiği için etkilenen; fırıncılar, çay ocakları, berber ve kasap esnaflarımıza yeni tarife almalarını sağladık. Lokantacı olarak çalışan esnaflarımıza da yeni fiyat tarife almaları ile ilgili çalışmalarımızı devam etmektedir. İlçemizde bulunan Tatvan Küçük Sanayi Sitesindeki faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız için Ziraat Bankası Tatvan Şubesi ile yaptığımız çalışmalarımız devam etmektedir. Sanayi sitesine bir an önce ATM kurulmasını sağlamayı amaçladık kapalı olan iş yerlerinin açılmaları ile ilgili gerekli mercilere bizzat giderek açılmalarını veya yardım yapılmasını talep ettik. Türkiye genelinde bakanlığın genelgelerini mesaj yoluyla esnaflarımıza ileterek pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlarımızı bilgilendirerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda esnafımızı bilgilendirerek esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk
Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk
Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk
Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk

Esnaf ve Sanatkarlar, Tatvan, Bitlis, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: 'Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu
FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir         
13:57
BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı         
13:04
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda         
11:38
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu         
11:12
Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı         
10:53
İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir         
09:57
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 14:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Avcı: "Pandemi süresince esnafımızın yanında olduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei