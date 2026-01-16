TAV Havalimanları'ndan Tiflis Yatırımı - Son Dakika
Ekonomi

TAV Havalimanları'ndan Tiflis Yatırımı

TAV Havalimanları\'ndan Tiflis Yatırımı
16.01.2026 11:42
TAV, Tiflis Havalimanı'nın işletme süresini uzattı, 150 milyon dolarlık yatırım yapacak.

TAV Havalimanları, Tiflis Havalimanı'nın işletme süresini 31 Aralık 2031'e kadar uzatmak için hükümetle anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında TAV Havalimanları yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımı 2028'e kadar tamamlayacak. Anlaşma için düzenlenen törene Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, sivil havacılık yöneticileri ve davetliler katıldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan "Küresel bir marka olma yolculuğumuzun ilk adımı olan Gürcistan'daki operasyonlarımızın tarihimizde önemli bir yeri var. Türkiye dışındaki ilk yatırımımızı Gürcistan'da gerçekleştirdik ve bugün sekiz ülkede 15 havalimanından oluşan bir portföye ulaştık. Son 20 yılda sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Tiflis Havalimanı'nı bölgesel bir merkez haline getirmeyi başardık. 2005'te başladığımızda yıllık 540 bin olan yolcu sayısı 5,4 milyona ulaştı. Bu uzun dönemli iş birliğiyle Türkiye ve Gürcistan arasındaki ekonomik ve tarihsel bağların güçlenmesine katkıda bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Gürcistan hükümetiyle imzaladığımız bu anlaşma TAV Havalimanları'na duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın her yerinde yolcularımız için en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze "Ülkemizin stratejik önemi en yüksek altyapı tesislerinden biri olan Tiflis Havalimanı ekonomik kalkınma ve turizm sektörüne katkısı açısından özel bir yere sahip. Bu yatırım, Gürcistan'ın 2025'te rekor sayıda ziyaretçi ağırladığını düşündüğümüzde daha da önem kazanıyor. Gürcistan ekonomisinin hızla büyümesi, ülkenin bölgesel ve küresel havacılık sektöründeki yerini de güçlendiriyor" diye konuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Skytrax tarafından Doğu Avrupa'nın en iyi havalimanları arasında gösterilen Tiflis Havalimanı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artışla 5,4 milyon yolcuya hizmet verdi.

"TAV Havalimanları Gürcistan'da 2005'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Tiflis'in yanı sıra Karadeniz kıyısındaki turizm merkezi Batum'un havalimanını da işletiyor.

"Anlaşma kapsamında TAV Havalimanları yaklaşık 150 milyon dolar yatırım yaparak havalimanının kapasitesini 10 milyon yolcunun üzerine çıkaracak. Şu an 37 bin 500 metrekare olan terminal alanına 19 bin 500 metrekare eklenecek. Beş yolcu köprüsü eklenerek kapasite iki katına çıkarılacak.

"Terminalde ek iki bagaj taşıma bandı ve apronda ek yedi uçak park alanı olacak. 24 pasaport gişesi, 10 check-in kontuarı eklenecek. Otopark kapasitesi de 500 araç artacak. Yatırımın 2028'de tamamlanması planlanıyor."

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TAV Havalimanları'ndan Tiflis Yatırımı - Son Dakika

SON DAKİKA: TAV Havalimanları'ndan Tiflis Yatırımı - Son Dakika
