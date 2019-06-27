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Tavas'da yağış sonrası bir çok evde su baskını yaşandı

32 dakika önce

Tavas'da yağış sonrası bir çok evde su baskını yaşandı Su baskınına hazırlıksız yakalanan vatandaşların eşyaları su altında kaldıDENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde yağan yağmur sonrası bir çok evi su bastı.

Tavas'da yağış sonrası bir çok evde su baskını yaşandı
Su baskınına hazırlıksız yakalanan vatandaşların eşyaları su altında kaldı
DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde yağan yağmur sonrası bir çok evi su bastı. Su basan evlerde vatandaşların eşyaları zarar gördü.
Tavas'ta akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden yağmur yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağış nedeniyle Karahisar Mahallesi Vakıf Caddesinde bir çok evde su baskınları meydana geldi. Mahalledeki bazı cadde ve sokakları da sel suları doldurdu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri baskın yaşanan evlerde suyun tahliye edilmesinde ev sahiplerine yardımcı oldu. Evleri su basan vatandaşlar ise ellerine geçirdikleri her şeyle suyu dışarı atmak için uğraştı.
Evini su basan Süreyya Gaga isimli vatandaş bütün eşyalarının sudan dolayı zarar gördüğünü ifade ederek, zor durumda kaldıklarını söyledi. Gaga yakınlarının yardımı ile evindeki suyu tahliye ettiklerini belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini aktardı. Sel baskınının yemek yedikleri esnada yaşandığını kaydeden Gaga, kurtarabildikleri kadar eşyalarını kurtardıklarını diğerlerinin ise sular altında kaldığını dile getirdi.
Öte yandan, itfaiye ve belediye ekiplerinin su basan bölgedeki evlerde su tahliye çalışması devam ediyor.
Tavas'da yağış sonrası bir çok evde su baskını yaşandı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
Tavas, su baskını, Genel
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