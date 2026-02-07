Tavla Turnuvasından SMA'lı Çocuklara Destek - Son Dakika
Tavla Turnuvasından SMA'lı Çocuklara Destek

07.02.2026 12:53
Keşan'daki tavla turnuvasının ödülleri, SMA hastası çocuk için başlatılan kampanyaya bağışlandı.

Keşan ilçesinde düzenlenen tavla turnuvasının ödülleri SMA hastası çocuk için başlatılan kampanyaya bağışlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Şehir Kulübü öncülünde, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası desteğiyle merhum İbrahim Girgin anısına turnuva düzenlendi.

Turnuvada birinci Kadir Er, ikinci Hasan Bilir, üçüncü Fahri Tunç ve dördüncü de Hasan Çirozlar oldu.

Ödüller, SMA Tip-2 hastası Şaduman Melek Çoruh'un (9) adına düzenlenen kampanyaya bağışlandı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da sporcuları tebrik etti.

Akalın'dan Özcan'a ziyaret

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan ziyaretten memnuniyetini belirterek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akalın da Özcan'a çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Dilek Pazarlı ve partililer yer aldı.

6 Şubat Anma Sergisi açıldı

Keşan ilçesinde 6 Şubat Anma Sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği tarafından, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısı fotoğraf sergisi hazırlandı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın katılımıyla açılışı yapılan sergi izlenime sunuldu.

Özcan, afetler karşı hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

