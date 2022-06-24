Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden gelen ve Çardaklı yoluna dönmeye çalışan M.G. İdaresindeki 16 ARK 469 plakalı otomobil ile Tepecik'ten Tavşanlı istikametine giden Ahmet Afşar 'ın kullandığı 43 U 5135 plakalı motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Çardaklı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.