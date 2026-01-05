Tavuklar Türk Sanat Müziği ile Daha Verimli

KAYSERİ'de 1 yıl önce tavuk yetiştirmeye başlayan Halim Yahya Çakmak (43), bir yumurta fabrikasının veteriner danışmanı olan Ali Çolak'ın (43) tavsiyesi üzerine çiftliğindeki yaklaşık 400 hayvana, Türk sanat müziği dinletmeye başladı. Uygulama sonrası yüzde 4-6 arasında verim artışı elde ettiğini belirten Çakmak, "Bu formülün denenmiş ve ispatlanmış olduğunu söyledi. Ben de denemeye karar verdim. Yumurta sayısında ve kalitesinde artış oldu. Şekilleri daha düzgün oldu" dedi.

Kentte yaşayan evli ve 3 çocuk babası Halim Yahya Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri İl Müdürlüğü'nde kamu personeli olarak görev yaptı. 13 yıl boyunca devlet memuru olarak görev yapan Çakmak, koronavirüs pandemisinde şehir hayatını bırakarak doğal yaşama dönmeye karar verdi. 2023 yılına kadar bakım personeli olarak görev yaptığı kurumdan istifa eden Halim Yahya Çakmak, Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi'nde 10 dönüm alanda çiftçilik yapmaya karar verdi. Yaklaşık 400 tavukla hobi tavukçuluğu yapmaya başlayan Çakmak, kentteki bir yumurta fabrikasına danışmanlık yapan veteriner hekim Ali Çolak'ın tavsiyesi ile tavuklarına Türk sanat müziği dinletmeye karar verdi. Halim Yahya Çakmak, tavuklara dinlettiği müzik ile yumurtalarında yüzde 4-6 arasında verim artışı elde etti.

'ŞAKA YAPIYOR SANDIM'

Yaşadığı süreci anlatan Çakmak, "Birkaç sene öncesine kadar kamu personeliydim. İstifa edip köy yaşamına dönmeye karar verdik. Bahçe kurup tavuk ve yumurta yetiştiriciliğine başladık. 400'e yakın tavuğumuz var. Bu işlere çok yabancıydık. İlk başladığımızda büyük bir yumurta firmasında görev yapan veteriner hocamız bize ziyarete geldi. İlk söylediğinde şaka yapıyor sandım. Daha sonra bu formülün denenmiş ve ispatlanmış olduğunu söyledi. Ben de denemeye karar verdim. Özellikle Türk sanat müziğinin tınısının tavuklara çok iyi geldiğini söylemişlerdi. Müzik dinlemeye başladım. O günden sonra yumurta sayısında ve kalitesinde artış oldu. Şekilleri daha düzgün oldu. Yüzde 4-6 arasında bir artış oldu" diye konuştu.

'MÜZİK DİNLEDİKLERİNDE HUZURLU HİSSETTİKLERİNİ GÖRDÜM'

Aldığı öneri sonrası araştırmalar da yaptığını söyleyen Halim Yahya Çakmak, "Bunun nasıl olabileceğini araştırdım. Tavukların çok narin hayvanlar olduğunu, dışarıdan gelebilecek herhangi bir gürültüye karşı müziğin o eşiği fazla tuttuğunu, bu yüzden müzik dinledikleri zaman çok daha huzurlu ve kendilerini güvende hissettiklerini gördüm. O günden beri sürekli müzik dinletip bunun ekmeğini de çok şükür yiyoruz. Çevreden çok ilginç tepkiler alıyoruz. Genellikle ilk tepkileri gülmek oluyor. Neden böyle bir şey yaptığımı soruyorlar. Tavuklara çok iyi geldiğini anlattığım zaman şaşırıyorlar. Şaka yaptığımı sanıyorlar. Bilimsel olarak açıklamasını yaptığım zaman da şaşırıyorlar. Daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

VETERİNER HEKİM: OLUMLU YÖNLERİNİ GÖRDÜK

Veteriner hekim Ali Çolak ise "Kanatlı hayvancılık sektöründe 8 yıl faaliyet gösterdim. Kanatlılar veya hayvanlar üzerinde müziğin olumlu etkilerin olduğu üzerinde çalışmalar yaptık. Metal ve rock müziğinin ani çıkışları olan müziklerde stresi artırdığı ama Türk sanat müziğinin de rahatlama yaptığını ve stresini azalttığını gördük. Tavuklar için de dışardaki olumsuz ses etkilerini azalttığını belirledik. Çünkü içeride müzik çaldığı için dışardan gelen yağmur, gök gürültüsü ve benzeri gibi bir sese hayvan korku ile yaklaşmadı. Türk sanat müziğinin çok olumlu yönde etkilerini gördük" dedi.