Tayland'da hükümetin Kovid-19 yönetimini protesto eden muhalifler ikinci kez polisle çatıştı - Son Dakika

Tayland'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yöntemini eleştiren muhalifler son 3 günde ikinci kez polisle çatıştı.

Tayland polisi, başkent Bangkok'ta, hükümetin Kovid-19 politikalarından memnun olmayan muhaliflere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Polislere taşla karşılık veren göstericiler bir trafik polisi kulübesini ateşe verdi.

Ülkedeki aşılama oranının düşük olmasından şikayet eden muhalifler, vaka sayısındaki artışın önüne geçilememesinden hükümeti sorumlu tutuyor.

Tayland'da polis 7 Ağustos'ta Bangkok'taki Demokrasi Meydanı'nda göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Polis müdahalesinin ardından onlarca kişi yaralanırken çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefet partilerine yapılan baskılar ve seçim sistemindeki adaletsizliklerden ötürü Aralık 2019'dan bu yana belirli aralıklarla kitlesel protestolarını sürdürüyor.

Günlük vaka sayılarının 17 Temmuz'dan bu yana 10 binin üzerinde ilerlediği Tayland'da şimdiye kadar 795 bin 951 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, can kayıpları 6 bin 500'ü geçti.

Tedarik sorunları yüzünden aşılamanın geç başladığı ülkede, şimdiye kadar 20 milyonun üzerinde birinci ve ikinci doz aşı uygulandı.