TAYSAD Genel Sekreterliği'ne Metin Karadaş getirildi - Son Dakika

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Sekreterliği görevine Metin Karadaş getirildi.



TAYSAD açıklamasına göre, Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan dernek üst düzey bir atama gerçekleşti. Genel sekreterlik görevine gelen Karadaş, 2006-2012 döneminde TAYSAD Denetleme Kurulu'nda görev alan ve 2013'den bu yana TAYSAD Genel Sekreterliği görevini sürdüren Süheyl Baybalı'dan şubat ayı itibariyle bayrağı devraldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadaş, Türkiye'nin stratejik öneme sahip iş kolları arasında yer alan otomotiv sektörüne, TAYSAD çatısı altında hizmet edecek olmaktan dolayı büyük onur ve heyecan duyduğunu dile getirdi.



TAYSAD'da devamlılığın esas olduğunu belirten Karadaş, "TAYSAD, 42 yıllık geçmişi ve 200 binden fazla kişiye istihdam sağlayan 456 üyesi ile otomotiv sektörünün üst üste 14. kez ihracat lideri olmasında büyük bir paya sahip. Derneğimizin bugüne kadar tüm paydaşları ile yürüttüğü iş birlikleriyle sağladığı katkının artarak devam edeceği kanaatindeyim. Bu amaçla TAYSAD'ın, 'yeni teknolojilere uyum', 'güçlü ve rekabet edici tedarik sanayi', 'daha çok ihracat', 'ana sanayi ile daha yakın iş birliği' konularındaki hedeflerine ulaşması adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



- Metin Karadaş hakkında



Üniversite öğrenimini 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde tamamlayan Karadaş, çalışma hayatına 1999 yılında Ford Otosan'da Satınalma Uzmanı olarak başladı. Çalışmalarına 2003-2004 yıllarında Ford İngiltere'de devam eden Karadaş, daha sonra ise Ford Otosan'da Satınalma Müdürlüğü görevine getirildi.

2016 yılında Satınalma Direktörü olarak Otokar AŞ'ye transfer olan Karadaş, 2018-2019 yıllarında ise Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nda Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini üstlendi. Karadaş, evli ve bir çocuk babası.