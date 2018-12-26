Son Dakika Haberleri: Tayvan "Kayıplara Karışan" 152 Vietnamlı Turisti Arıyor

Tayvan "Kayıplara Karışan" 152 Vietnamlı Turisti Arıyor

1 saat önce

Tayvan'a tatil için giden 152 Vietnamlı turistin "ortadan kaybolduğu" bildirildi.

Tayvan
Tayvan'a tatil için giden 152 Vietnamlı turistin "ortadan kaybolduğu" bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Tayvanlı yetkililer, geçen hafta turist vizesiyle Kaohsiung şehrine gittikten sonra kayıplara karışan 152 Vietnamlıyı arıyor.

Yetkililer, 21 ve 23 Aralık'ta Kaohsiung'a gelen turistlerden biri hariç hepsinin kayıtlarda kayıp olarak göründüğünü belirtti.

Ulusal Göçmenlik Ajansından yapılan açıklamada, kendilerinden haber alınamayan turistleri araştırmak için bir çalışma grubu oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu turistlerin yakalanmaları halinde sınır dışı edileceği ve adaya girişlerinin 3 ila 5 yıl yasaklanacağı kaydedildi.

Yerel medyada çıkan bazı haberlerde, söz konusu kişilerin Tayvan'a yasa dışı çalışmak üzere gelmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

CNA'nın haberinde, 4 grup halinde ülkeye gelen 153 kişiden kaybolmayan tek kişinin de tur lideri olduğu belirtildi.

Haberde, 152 turistin kaybolmasının ardından çok sayıda Vietnamlının vize başvurusunun iptal edildiği kaydedildi.

Tayvan, turizmi geliştirmek için Vietnam dahil bazı Asya ülkelerinden ziyaretçiler için vize ücretlerini kaldırmıştı.

Vietnamlı turistlerin, 2015'te başlatılan bu program kapsamında elektronik vize başvurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:13 Kaynak: AA

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