Tayvan, Litvanya'nın yüksek teknoloji sektörüne yatırım için fon oluşturacak - Son Dakika

Tayvan'ın, Litvanya'nın yüksek teknoloji sektörüne yatırım amacıyla 200 milyon dolarlık fon oluşturacağı bildirildi.

Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, Tayvan'ın Litvanya'daki temsilcilik ofisi Başkanı Eric Huang, çevrim içi bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, 200 milyon dolarlık yatırım fonunun Tayvan Ulusal Kalkınma Konseyince (NDC) finanse edileceğini kaydetti.

Fonun stratejik öneme sahip endüstrileri desteklemeyi hedefleyeceğini belirten Huang, kamu ve özel sektörlerin, Litvanya'nın Çin yaptırımlarıyla karşı karşıya olan tüketim mallarını Tayvan pazarına ihraç etmesine yardımcı olmaya devam edeceğini kaydetti.

Tayvan'ın demokratik müttefiklerle dayanışmasını göstermek için Litvanya'nın yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Huang, yatırım fonunun "birkaç ay içinde" faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.

Çin-Litvanya ilişkileri, Vilnius'un Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay vermesinin ardından gerilmişti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 20 Temmuz'da Litvanya'da "Tayvan Temsil Ofisi" adıyla temsilcilik kuracağını duyurmuş, Litvanya hükümeti, 9 Ağustos'ta temsilciliğin kurulmasına izin vermişti.

Çin, iznin ardından Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırmış, Litvanya'dan da Pekin Büyükelçisini geri çağırmasını istemişti.

Pekin yönetimi, 21 Kasım'da Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürerek maslahatgüzar düzeyinde sürdürülmesi kararını almıştı.

Litvanya da diplomatlarının güvenliklerinden duyulan endişe nedeniyle 15 Aralık'ta Pekin Büyükelçiliğini kapattığını bildirmişti.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

Pekin, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 13 ülke ile Vatikan'ın resmi olarak tanıdığı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.