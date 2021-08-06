Üye Girişi
Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar - Son Dakika

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar

06.08.2021 08:42
Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar, System.String[]

Kuzey Makedonya ve Kosova'ya yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerinde 100 milyon dolar ihracat hedefleniyor.

Pandemi döneminde ihracatta rekorlar kıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Balkan ülkelerine ihracatını artırmak için harekete geçti.

Pandemi öncesinde Kuzey Makedonya'ya 'İş Gezisi' düzenleyerek Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Kuzey Makedonya Ticaret Odası Başkanı Branko Azeski, Kuzey Makedonya Dış Yatırımlar Bakanı Zorica Apostolska, Tarım Bakanı Trajan Dimkosvki ile bir araya gelen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bu sefer Kuzey Makedonya ve Kosova'dan ithalatçıları İzmir'de ağırladı.

Kuzey Makedonya'dan iş insanı Azem Ismaili ve Kosova'dan iş insanı Alban Shala'yla Ege İhracatçı Birlikleri'nde bir araya gelen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kuzey Makedonya ve Kosova'da Türk ürünlerine büyük bir sempati olduğunu, Türk ürünlerinin özellikle tercih edildiği, marketlerde arandığını, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizin iki ülkeye ihracatlarının sürekli arttığını dile getirdi.

Kuzey Makedonya, Kosova ve Türkiye arasındaki tarihi bağların ülkeler arasında ticaretin gelişimine zemin hazırladığına temas eden Başkan Uçak, "2016 yılında Kuzey Makedonya ve Kosova'ya 17,5 milyon dolar olan ihracatımız 2020 yılı sonunda 29 milyon dolarlık seviyeye ulaştı. 5 yılda iki ülkeye ihracatımız yüzde 79 artış gösterdik. Kuzey Makedonya'ya ihracatımızda ilk sırayı narenciye ürünleri alırken, Kosova'ya ihracatta su ve domates öne çıktı. İlerleyen dönemde iki ülkeye ihracatta 100 milyon dolar seviyesine çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye 2020 yılında Kuzey Makedonya'ya 13 milyon 216 bin dolarlık taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihraç ederken, ağırlığı 12,2 milyon dolarla taze meyve sebze ürünleri oluşturdu. Kosova'ya ise; 9,7 milyon doları meyve sebze, 7,9 milyon doları meyve sebze mamulleri olmak üzere 17,5 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşıldı.

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar

Makedonya, Türkiye, Kosova, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ziya Selçuk'un okulların açılmasına bir ay kala Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etmesi sosyal medyayı karıştırdı 08:52 Ziya Selçuk'un okulların açılmasına bir ay kala Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etmesi sosyal medyayı karıştırdı TikTok fenomeni, Taksim Meydanı'nda yaptığı şaka ile tepki çekti 08:11 TikTok fenomeni, Taksim Meydanı'nda yaptığı şaka ile tepki çekti İstifa eden Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? 07:31 İstifa eden Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı 02:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi 00:14 Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor 23:30 Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor
Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı 21:58 Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı Hakan Sabancı için 20:11 Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor

Son Dakika Haberleri
09:04 Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendi MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendi         
08:39
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
08:01
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı         
07:15
Uyuşturucu parası yüzünden kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu! Öfkeli baba, her yerde aranıyor Uyuşturucu parası yüzünden kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu! Öfkeli baba, her yerde aranıyor         
02:04
Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi         
23:32
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu         
18:11
Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu         
17:57
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Burak Özdemir'in CZN Burak lakabının hikayesinin altından babasının iş yeri çıktı Burak Özdemir'in CZN Burak lakabının hikayesinin altından babasının iş yeri çıktı         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 09:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement