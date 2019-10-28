Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Feyzioğlu cenaze törenine katıldı
Son Dakika Güncel TBB Başkanı Feyzioğlu cenaze törenine katıldı

TBB Başkanı Feyzioğlu cenaze törenine katıldı

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Karaman'da vefat eden avukat Bayram Ali Bulut'un cenaze törenine katıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Karaman'da vefat eden avukat Bayram Ali Bulut'un cenaze törenine katıldı.

Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Karaman Baro Başkanlarından Ali Bulut için Karaman Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi.

Törene katılan Feyzioğlu, Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Tüm hukuk camiası ve Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini belirten Feyzioğlu, "Hayat iki nokta arasında bir çizgi. O çizgide neler yaptığınız önemli. Bayram Başkan o çizgi arasında, o çizgide mertliğin tanımını yaptı." dedi.

Bulut'un sert görünüşlü ancak sevgi dolu olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Tüm hukuk camiası milli duruşuyla, milliyetçiliğiyle, söylemiyle, insanlığıyla, hukukçuluğuyla çok önemli bir değerini yitirdi. Tüm meslektaşlarıma Allah'tan sabırlar diliyorum. Meslek ustama da rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törende, Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, Bulut'un öz geçmişini okudu, dua edildi.

Bulut'un cenazesi öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırmahalle Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

TBB Başkanı Feyzioğlu cenaze törenine katıldı

Ali Bulut, Türkiye, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:49 Kaynak: AA
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