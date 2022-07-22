TBB Başkanı Şahin "Girişimci Kadınlar Buluşması" panelinde konuştu Açıklaması

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Kadın meselesi, bir kalkınma meselesidir, bir demokrasi meselesidir, o yüzden kadın meselesini bilgi ekonomisini yönetecekseniz toplumun her bir ferdine, eşrefi mahlukat olarak doğan her insanın kalkınmanın bir parçası yapmanız lazım." dedi.

Şahin, Kırklareli Valiliği ile Türkiye Belediyeler Birliğince Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Girişimci Kadınlar Buluşması" paneline katıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in yönetiminde gerçekleşen panelde kadın girişimciler başarı hikayelerini anlattı.

"Kas gücü dönemi bitti"

Şahin, paneldeki konuşmasında, dünyada artık kas gücünün yerine akıl gücünün üstün olduğunu söyledi.

Bilim ve aklın ışığında hareket edilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Dünyada kas dönemi bitti. Artık kimin kası daha güçlüyse onun güçlü olduğu bir dönem yok. Artık kasa dönemi de bitti. Özellikle bu pandemi süreci bize şunu gösterdi Amerika gibi koca bir ülke huzurevinde ölülerini toplayamadı. Biz sosyal adaleti, sosyal barışı ve sosyal belediyeciliği sosyal devleti Amerika'dan daha iyi inşa etmiş bir ülkenin evlatlarıyız." diye konuştu.

Şahin, kadınların güçlü olduğu ülkelerde toplumsal kalkınmanın daha kolay gerçekleştiğini vurguladı.

Kadınların kendilerini iyi şekilde yetiştirerek özgüvenli biçimde hareket etmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Kadın meselesi, bir kalkınma meselesidir, bir demokrasi meselesidir, o yüzden kadın meselesini bilgi ekonomisini yönetecekseniz toplumun her bir ferdine, eşrefi mahlukat olarak doğan her insanın kalkınmanın bir parçası yapmanız lazım. Buna mecbursunuz. 100. yılda 10'uncu ekonomi olmak istiyorsanız başka çareniz yok." ifadelerini kullandı.

"Dünya bilgi ekonomisine gidiyor"

Şahin, tüm dünyanın kadın bakış açısı ve merhametine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Dünyanın farklı yerlerinde savaşların sürdüğünü anımsatan Şahin, "Kadın şefkati olsaydı bugün Aylan bebekler Ege Denizi'nde ölmezdi. Bir anne bebeğini öldürmez, anne bakışıyla merhametle, şefkatle dünyaya baktığınız zaman 'o bebek benim bebeğim dediğiniz zaman bebekler ölmez. Bebekler öldürülüyor, savaşlar devam ediyor. O yüzden Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür, daha da adaletli bir dünya mümkündür' dediğini şu an çok daha iyi anlıyoruz." şeklinde konuştu.

Şahin, dünyanın bilgi ekonomisine doğru gittiğini, insani ve çevresel kalkınmanın ön planda olduğu bir anlayışın hakim olmaya başladığına dikkati çekti.

"Her bir şehrin, çok büyük bir potansiyeli var"

Çevreyle uyumlu, iklim değişikliğinin etkilerini göz önüne alarak kapsayıcı çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Dünya bilgi ekonomisine gidiyor. Artık insani ve çevresel kalkınma önemli. Çiçeği, böceği, havayı, suyu toprağı koruyamadığın bir dünyada bebeğini koruyamayacaksın. İşte bakın maskelerle oturuyoruz, yeniden arttı. Her gün vakalar artıyor. Niye? Bizim çevreyi korumamız ortak evimiz olan gezegenimizi korumamız lazım. Gezegeni en çok kirletenler kim? Çin'inden Amerika'sına en çok kirletenler onlar. O yüzden biz Paris Anlaşması'nı en hızlı imzalayan en hızlı parlamentosundan geçiren en hızlı iklim master planını yapan bir iktidarın liderinin ve ekibinin bir parçasıyız. O yüzden dünya buraya giderken katılımcılık ve kapsayıcılık dediğimiz şey ne?

Hiç kimseyi geride bırakmamak. Bize OECD'nin şampiyon şehirler inisiyatifine davet edilmemizin nedeni hiç kimseyi geride bırakmadan kimse yetim, yoksul, yaşlı, muhtaç, mülteci, doğan herkesin kapsayıcı ve katılımcı olarak yönetimde söz sahibi olmak. Bunu yapabildiğiniz zaman demokrasi yerelde başlar kalkınma yerelde başlar dediğiniz anlayışı hakim kıldığınız zaman bu fark yaratmanıza neden oluyor. Her bir şehrin, çok büyük bir potansiyeli var."

Kırklareli Vali Yardımcısı Vekili Elif Canan Tuncer de konuşmaların ardından Şahin'e Poyralı el dokuması yelek hediye etti.

Program hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.