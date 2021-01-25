TBB Başkanı Şahin: "Türkiye'nin belediyecilik vizyonu yeşil ekonomi, akıllı şehirler ve akıllı ulaşım olmalı"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Türkiye'nin belediyecilik vizyonu yeşil ekonomi, akıllı şehirler ve akıllı ulaşım olmalı." ifadesini kullandı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre Şahin, Dünya gazetesinin YouTube kanalında Vahap Munyar'ın sunduğu "Patronlar Soruyor" programına konuk olarak Türkiye'nin belediyecilik vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, artık yeşil ekonomi zamanı olduğunu belirterek, "Eğer siz dünyaya entegre olmak istiyorsanız geçen dönemin kodları güvenlikti, mülteciydi. Yeni dünyanın kodu ise yeşil ekonomi, hızlıca hayata geçirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TBB'nin, bütün partilerden belediye başkanlarını bir araya getirerek ortak sorunlara ortak çözümler arayan çok özel bir kurum olduğunu vurgulayan Şahin, "TBB Başkanı olduktan sonra bu işin yüzde 80'inin iletişim olduğunu bildiğim için dünyada, Almanya, İsveç, İsviçre gibi güçlü ülkelerin birlikleriyle hemen iletişime geçerek 'Dünya nereye gidiyor ve kendimizi nasıl odaklamalıyızı' çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilgi güçtür, iktidar yapar"

Fatma Şahin, artık şehirlerin yarıştığını ve bu yarışın Anadolu kalkınmasına dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda dünya bilgi ekonomisi çağında. Bilgi güçtür, iktidar yapar. Kim bilgiyi yönetir, şehrini buna hazırlarsa, sorun çözme kapasitesini yüksek tutarsa bu şehirler öne çıkacaktır. Artık şehirler yarışıyor. Şehirlerin yarışını Anadolu kalkınmasına dönüştürmemiz, belediye başkanlarımızı buna odaklamamız ve dünya nereye gidiyor buna çalışmamız gerekiyor."

Belediyelerin salgın sürecinde giderlerinin arttığını, gelirlerinin ise azaldığını aktaran Şahin, maske üretiminden hijyen çalışmalarına kadar yaptıkları çalışmalara değindi. Şahin, bütün partilerden belediyelerin salgınla mücadelede önemli görevler üstlendiğini belirtti.

"Pandemi bize şehri akıllandırmazsak sorunları çözemeyeceğimizi söyledi"

Salgın sonrasında kurulacak yeni dünyada akıllı şehirlerin bir zorunluluk olacağına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Dünya başka yere gidiyor. Pandemi bize şehri akıllandırmazsak sorunları çözemeyeceğimizi söyledi. TBB olarak Cumhurbaşkanımızın himayesinde Ankara'da büyük bir sempozyum yaptık. Amazon, Huawei gibi şirketlerle bizim yerel şirketlerimiz ile bir araya geldik. Şehirler nasıl akıllı olur? Şehrinizin sorunlarını teknolojiyi kullanarak çözebiliyorsanız şehriniz akıllıdır."

TBB'nin, belediyelere yönelik akıllı şehir, akıllı ulaşım, yeşil şehirler, su yönetimi gibi salgın sürecinde ve sonrasında daha da önemli hale gelen konularda destek verdiğini aktaran Şahin, Gaziantep'te de hayata geçirilen kadın kooperatifleri, istihdam, eğitim ve ihracat gibi alanlarda çalışmalar yapıldığını bildirdi.