TBB, yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmeliğin iptali istemiyle dava açtı - Son Dakika
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TBB, yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmeliğin iptali istemiyle dava açtı

13.06.2022 16:51
TBB, yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmeliğin iptali istemiyle dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe konulan, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe konulan, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

TBB'nin, Danıştay Başkanlığına verdiği dava dilekçesinde, 13 Mayıs 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin, belli bir miktarda yabancı parayla taşınmaz alımı veya fon-bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar karşılığında yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurduğu ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanunla düzenlenmesini emrettiği belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili hükümlerinde, vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ilişkin şartlar sınırlı olarak sayılmıştır. Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon-bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının, yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır. Dolayısıyla düzenlemeler, gerek Anayasa'ya aykırılığı gerekse kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen 'vatandaşlığın gerçekliği' ilkesine aykırılık teşkil etmektedir."

Bu hükümlerin, devlete bağlılık ilkesi bir yana bırakılarak, para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucunu ortaya çıkaracağı, bunun da milleti telafisi güç hak kayıplarına uğratacağı savunulan dilekçede, dava konusu yönetmeliğin Anayasa'ya aykırılığı ve kanunu dayanaktan yoksun olması nedeniyle iptal edilmesi gerektiği savunuldu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBB, yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmeliğin iptali istemiyle dava açtı - Son Dakika

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