Son Dakika Haberleri: Tbl Gündemi - Ali Yönetci, Volkan Günak, Uğur Türker, Andaç Yapıcıer - 10 Nisan 2019

Tbl Gündemi - Ali Yönetci, Volkan Günak, Uğur Türker, Andaç Yapıcıer - 10 Nisan 2019

16 dakika önce

TBL Gündemi'nde bu hafta Volkan Günak ve Ali Yönetci'nin konuğu Sigortam.Net İTÜ'den Uğur Türker ve Andaç Yapıcıer oldu.

TBL Gündemi'nde bu hafta Volkan Günak ve Ali Yönetci'nin konuğu Sigortam.Net İTÜ'den Uğur Türker ve Andaç Yapıcıer oldu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:15 Kaynak: Youtube
İstanbul Teknik Üniversitesi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı Kazada Öldüğü Sanılan Kadını, Kocası Suda Boğarak Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:31:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tbl Gündemi - Ali Yönetci, Volkan Günak, Uğur Türker, Andaç Yapıcıer - 10 Nisan 2019
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]