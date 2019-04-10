Tbl Gündemi - Ali Yönetci, Volkan Günak, Uğur Türker, Andaç Yapıcıer - 10 Nisan 2019
16 dakika önce
TBL Gündemi'nde bu hafta Volkan Günak ve Ali Yönetci'nin konuğu Sigortam.Net İTÜ'den Uğur Türker ve Andaç Yapıcıer oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:15 Kaynak: Youtube
TBL Gündemi'nde bu hafta Volkan Günak ve Ali Yönetci'nin konuğu Sigortam.Net İTÜ
'den Uğur Türker ve Andaç Yapıcıer oldu
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