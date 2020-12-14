TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74

Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK), Muradiye Spor Salonu'nda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 85-74 galip ayrılarak sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü.

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