TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ı andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırıyı canı pahasına durduran kahraman polisimiz Fethi Sekin ile mübaşirimiz Musa Can'ı aramızdan ayrılışlarının dokuzuncu yılında rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i ve mübaşir Musa Can'ı andı
