"Böyle bir ayrımcı yaklaşım sadece ahlaken ve siyaseten değil hukuken de yanlış" - Son Dakika

"Böyle bir ayrımcı yaklaşım sadece ahlaken ve siyaseten değil hukuken de yanlış"

04.01.2021 20:33

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözlerine ilişkin, "Türkiye bunları aşmaya çalışıyor, toplumsal hayatımızda bunları aştık. Bunu herkes kınadı, kınıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözlerine ilişkin, "Türkiye bunları aşmaya çalışıyor, toplumsal hayatımızda bunları aştık. Bunu herkes kınadı, kınıyor. Artık böyle bir ayrımcı yaklaşımın sadece ahlaken ve siyaseten değil hukuken de yanlış olduğunu, suç olduğunu, aynı zamanda hukuken de korunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kırklareli'de yapımına başlanan Millet Bahçesi'nde inlemelerde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, restoresi devam eden Gar Binası'nı da ziyaret etti. Şentop, incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözlerine ilişkin Şentop, "Türkiye bunları aşmaya çalışıyor, toplumsal hayatımızda bunları aştık. Gerek üniversitede, gerek diğer okullarımızda, gerek kamu hayatında, gerekse toplumsal alanda artık başı açık başörtülü ayrımı ve buna yönelik ayrımcı fikirler ortadan kalktı. Ben zamanı geçmiş bir düşünce olarak değerlendiriyorum. Ama bir taraftan da sayıları az olsa da bazı kesimlerin Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın kılığına, kıyafetine bakılmaksızın başörtülü başı açık toplumun tüm faaliyetlerinde tüm alanlarında yer almasından bir rahatsızlık duydukları kanaatindeyim. Bunu herkes kınadı, kınıyor. Artık böyle bir ayrımcı yaklaşımın sadece ahlaken, siyaseten değil hukuken de yanlış olduğunu, suç olduğunu, hukuken korunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"HERKES GİBİ KAYITSIZ ŞARTSIZ MAZERETSİZ OLARAK DOĞRUDAN DARBECİLERİ SUÇLAYAN BİR YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLMASI GEREKİYOR"

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un darbelere ilişkin açıklamalarını da eleştiren Şentop, "Artık Türkiye'de darbelerle ilgili değerlendirme yapılırken şunlar şunlar olmasaydı darbe olmazdı gibi hırsızın suçu var ama ev sahibinin de var anlamına gelecek yaklaşımlardan kaçınmak lazım. Herkes hangi kesimden, hangi siyasi güçten olursa olsun başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkes gibi kayıtsız şartsız mazeretsiz olarak doğrudan darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olması lazım" diye konuştu.

"SEÇİMLE İKTİDAR OLAMAYACAK BİR SİYASİ KESİM, DARBE İLE İKTİDAR OLMAK İSTİYOR"

Başbuğ'un 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili açıklamasını değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "27 Mayıs 1960'ta darbe yapanlar, 1954 seçimlerinden sonra Menderes ve Demokrat Parti'nin kazanması üzerine teşkilatlanmaya başlayan Silahlı Kuvvetler içerinde bir çete. 1954'ten sonra kararlı bir şekilde darbe yapmak için bir araya gelmiş çetedir. Seçim kararı olmasa da bu darbe yapılacak, çünkü Türkiye'de seçimle bir daha iktidar olamayacak bir siyasi kesim var. Bunlar seçim dışı iktidara gelmek istiyorlar. Ben Başbuğ olmak üzere darbe konusunda bu tür değerlendirmelerin kesin olarak, net bir şekilde darbecileri suçlayan bir değerlendirmede olmaları gerekmekte olduğunu düşünüyorum. Türkiye, bir daha vatandaşlarımız, milletimiz, böyle bir yaklaşıma veya harekete izin vermeyeceğini 15 Temmuz'da çok net bir şekilde hayatı pahasına göstermiştir" dedi.

Açıklamasının ardından Kırklareli Valiliği'ni ziyaret eden Şentop, Vali Osman Bilgin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

Böyle bir ayrımcı yaklaşım sadece ahlaken ve siyaseten değil hukuken de yanlış
Böyle bir ayrımcı yaklaşım sadece ahlaken ve siyaseten değil hukuken de yanlış
Böyle bir ayrımcı yaklaşım sadece ahlaken ve siyaseten değil hukuken de yanlış
Böyle bir ayrımcı yaklaşım sadece ahlaken ve siyaseten değil hukuken de yanlış
Böyle bir ayrımcı yaklaşım sadece ahlaken ve siyaseten değil hukuken de yanlış

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Şentop, Fikri Sağlar, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Böyle bir ayrımcı yaklaşım sadece ahlaken ve siyaseten değil hukuken de yanlış' - Son Dakika


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