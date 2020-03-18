TBMM Başkanı Şentop'dan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'dan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'dan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı

7 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Çanakkale, tarih önünde yok sayılmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğduğu yerdir.

TBMM Başkanı Şentop'dan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, " Çanakkale, tarih önünde yok sayılmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Çanakkale şuurdur, imandır, iradedir. Zaferleri büyük silahların ve orduların değil, yaşarken ve can verirken 'şehadet'le yoğrulan kahramanların kazandığının ispatıdır" dedi.


TBMM Başkanı Şentop, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, Türkiye'nin ve dünyanın bugünlerde can kayıplarına da sebep olan büyük bir salgınla mücadele ettiğini hatırlatarak, Türkiye'de ve bütün dünyada salgından etkilenen insanlara acil şifalar diledi. Şentop, tarihin beklenmedik anlarda ve en zor şartlarda hayatını bir an bile düşünmeden feda eden kahramanlar eliyle yazıldığını kaydederek, "İşte 105. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi, akıllara durgunluk veren bir büyük destan, tarihin adeta sil baştan yazıldığı muazzam bir direniştir. Mağrur ve kazanacağı zaferden emin, dünyanın en büyük zırhlılarıyla Çanakkale önlerine gelenler, merhum Mehmet Akif'in 'Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler/Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler' mısralarında terennüm edildiği gibi o iman ve kararlılık karşısında mağlup olup gitmişlerdir" ifadelerini kullandı.


Şentop şunları kaydetti:


"Bugün Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümünü büyük bir iftihar ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale, tarih önünde yok sayılmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Çanakkale şuurdur, imandır, iradedir. Zaferleri büyük silahların ve orduların değil, yaşarken ve can verirken 'şehadet'le yoğrulan kahramanların kazandığının ispatıdır. Yüzbinlerce kahraman 'Çanakkale Geçilmez' diyerek bize sadece o günleri değil, bugünü ve yarını taşıyacak bir umudu ve heyecanı armağan etmiştir. Çanakkale'de yazılan bu destanın heyecanı ve coşkusu, İstiklal Harbi'nin zaferleriyle devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlanmıştır. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - ANKARA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu         
14:45
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti         
13:55
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop'dan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]