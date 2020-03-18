TBMM Başkanı Şentop'dan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, " Çanakkale, tarih önünde yok sayılmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Çanakkale şuurdur, imandır, iradedir. Zaferleri büyük silahların ve orduların değil, yaşarken ve can verirken 'şehadet'le yoğrulan kahramanların kazandığının ispatıdır" dedi.



TBMM Başkanı Şentop, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, Türkiye'nin ve dünyanın bugünlerde can kayıplarına da sebep olan büyük bir salgınla mücadele ettiğini hatırlatarak, Türkiye'de ve bütün dünyada salgından etkilenen insanlara acil şifalar diledi. Şentop, tarihin beklenmedik anlarda ve en zor şartlarda hayatını bir an bile düşünmeden feda eden kahramanlar eliyle yazıldığını kaydederek, "İşte 105. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi, akıllara durgunluk veren bir büyük destan, tarihin adeta sil baştan yazıldığı muazzam bir direniştir. Mağrur ve kazanacağı zaferden emin, dünyanın en büyük zırhlılarıyla Çanakkale önlerine gelenler, merhum Mehmet Akif'in 'Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler/Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler' mısralarında terennüm edildiği gibi o iman ve kararlılık karşısında mağlup olup gitmişlerdir" ifadelerini kullandı.



Şentop şunları kaydetti:



"Bugün Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümünü büyük bir iftihar ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale, tarih önünde yok sayılmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Çanakkale şuurdur, imandır, iradedir. Zaferleri büyük silahların ve orduların değil, yaşarken ve can verirken 'şehadet'le yoğrulan kahramanların kazandığının ispatıdır. Yüzbinlerce kahraman 'Çanakkale Geçilmez' diyerek bize sadece o günleri değil, bugünü ve yarını taşıyacak bir umudu ve heyecanı armağan etmiştir. Çanakkale'de yazılan bu destanın heyecanı ve coşkusu, İstiklal Harbi'nin zaferleriyle devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlanmıştır. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - ANKARA