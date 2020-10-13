Şentop: "Ormanlarımızı yakarak bize zarar vereceklerini zannedenler gaflet çukurlarında... - Son Dakika

Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara 'nın başkent oluşunun 97. yılı dönümü dolayısıyla Altındağ Belediyesinin düzenlediği Kavaklı köyünde 150 dönümlük alanda 5 bin ıhlamur fidanı dikim programında konuştu.

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