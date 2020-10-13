TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un programa gelmesi
Halk oyunları gösterisi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Hediye takdimi
Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı dönümü dolayısıyla Altındağ Belediyesinin düzenlediği Kavaklı köyünde 150 dönümlük alanda 5 bin ıhlamur fidanı dikim programında konuştu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şentop: 'Ormanlarımızı yakarak bize zarar vereceklerini zannedenler gaflet çukurlarında... - Son Dakika