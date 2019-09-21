TBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de cenaze törenine katıldı (2)

Güngör'ün cenazesi, Mucur ilçe merkezindeki Çarşı Camisine getirildi. Burada Güngör'ün ailesi taziyeleri kabul etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Neslican Tay'ın TEDx konuşmasındaki sözleri gündem oldu: Benim için sol bacağınızı da sevin