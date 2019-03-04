Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a Gidiyor

TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a Gidiyor

19 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a gidiyorTBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek, ardından Azerbaycan'a geçerek temaslarda bulunacak.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a Gidiyor, System.String[]
TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek, ardından Azerbaycan'a geçerek temaslarda bulunacak.

Mustafa Şentop, TBMM Başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Şentop, yarın KKTC'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Şentop, KKTC ziyareti sonrasında Azerbaycan'a hareket edecek. Şentop ve beraberindeki heyet, buradaki temaslarından sonra yurda dönecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:07 Kaynak: DHA

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