TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah'ı kabul etti - Son Dakika

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah'ı kabul etti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah'ı makamında kabul etti. Şentop kabulde, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilere değinerek, "Türkiye ve Kuveyt birçok alanda benzer tutumları ve fikirleri benimsemiş iki kardeş ülkedir. Bu çerçevede, ticaretten sanayiye, sağlıktan turizme her sektörde beraber çalışarak toplumlarımızın refahı için yeni fırsatlar ortaya çıkarmamız konusunda irademiz mevcuttur. Kuveyt'in ayrıca bölgede arabulucu rolüne ve meselelerin diyalog yoluyla çözümlenmesi bağlamındaki tutarlı yaklaşımına önem atfediyoruz. Bu çerçevede, Katar'a karşı Arap Dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ablukanın sona erdirilmesinde ve diyaloğun yeniden tesisinde gösterdiğiniz gayretleri ve elde edilen başarılı neticeyi takdirle takip ediyoruz. Kaydedilen bu gelişmenin, Körfez bölgesinde yaşanan ihtilafın kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmasını temenni ediyoruz. Kuveyt'in bu yöndeki samimi gayretlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

El Sabah da, iki ülke arasındaki ilişkilerin bütün alanlarda daha ileriye götürülmesine işaret ederek, "İki ülke arasındaki ilişki gerçekten çok güzel bir zemin üzerinde ilerlemektedir. Bütün alanlarda ilişkilerimiz çok iyi bir düzeydedir. Bugün yapmış olduğumuz görüşmelerde ortaya çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi özellikle ticaret ve ekonomi alanında ilişkilerin daha da üst seviyeye çıkarılması açısından bir stratejik planın ortaya konulması ve beş yılda bir değişmesi olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA