TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
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Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:26 Kaynak: İHA
Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya
'ya gelen Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı
Stevo Pendarovski ile görüştü.
Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret düzenleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop başkent Üsküp
'te Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - ÜSKÜP
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