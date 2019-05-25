Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

10 saat önce

Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü, System.String[]
Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret düzenleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop başkent Üsküp'te Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - ÜSKÜP
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:26 Kaynak: İHA
Türkiye, Cumhurbaşkanı, Makedonya, Politika
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