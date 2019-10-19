Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu

TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, iş adamı Özkan Öztürk ile Elif Sena Sarıbaş çiftinin nikah şahidi oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, iş adamı Özkan Öztürk ile Elif Sena Sarıbaş çiftinin nikah şahidi oldu.

Bir otelde düzenlenen düğünde Özkan Öztürk ve Elif Sena Sarıbaş'ın nikah şahitliğini, Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin ile 26. Dönem Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yaptı.

Nikah töreninin ardından Şentop, çifte iki cihan saadeti dileyerek "Evlenmek, bütün toplumların adeti bizim inancımızda Cenabıhakk'ın emri, peygamberlerin sünnetidir. Onun için evlenme akitleri diğer akitlerden farklı törensel bir akit olarak düzenlenmiştir. Manevi boyutu da olan akittir. Bütün toplumlarda böyle bir boyutu vardır." dedi.

Çifti tebrik eden Şentop, Rum Suresi'ni anımsattı ve şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim Rum Suresi 21. ayette evlenenlere üç hediye veriyor. Sekinet, meveddet ve rahmet. Diyor ki sekinet iç huzuru, gönül rahatlığı, sükun. Meveddet sevgi, muhabbet. Rahmet ise sadece hoşa giden, sevilen işler ve sözler için değil, hoşa gitsin gitmesin bütün işleri, sözleri, tavrı için birbirlerine karşı bir muhabbet, merhamet anlayışı içerisinde olmaları eşlerin. Bu üç hediyeyi layıkıyla yerine getirdiğimiz, sahiplendiğimiz takdirde zor olan evlilik hayatı gençler için de kolaylaşmaktadır."

Daha sonra Şentop, gelin Elif Sena Sarıbaş'a aile cüzdanını verdi, diğer şahitler de yeni çifte mutluluk dileğinde bulundu.

Bu arada Moğolistan devletinin yabancılara verdiği en üst düzey liyakat nişanının sahibi olan tek Türk vatandaşı genç iş adamı Özkan Öztürk, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin konu edildiği dizide başrol oynamıştı. Moğol devlet televizyonu MNB'de yayınlanan dizi, 2018'de ülkede en çok izlenen dizi olmuştu.

TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu

Özkan Öztürk, Elif Sena, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eğitim gördüğü Almanya'da cansız bedeni bulunan Mert'in ölümü TBMM gündeminde
Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi MSB: Terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip ediliyor İzmir'de petrol türevi atıklar denizi kirletti, ekipler bölgede çalışma başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 00:42:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]