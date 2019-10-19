TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, iş adamı Özkan Öztürk ile Elif Sena Sarıbaş çiftinin nikah şahidi oldu.

Bir otelde düzenlenen düğünde Özkan Öztürk ve Elif Sena Sarıbaş'ın nikah şahitliğini, Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin ile 26. Dönem Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yaptı.

Nikah töreninin ardından Şentop, çifte iki cihan saadeti dileyerek "Evlenmek, bütün toplumların adeti bizim inancımızda Cenabıhakk'ın emri, peygamberlerin sünnetidir. Onun için evlenme akitleri diğer akitlerden farklı törensel bir akit olarak düzenlenmiştir. Manevi boyutu da olan akittir. Bütün toplumlarda böyle bir boyutu vardır." dedi.

Çifti tebrik eden Şentop, Rum Suresi'ni anımsattı ve şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim Rum Suresi 21. ayette evlenenlere üç hediye veriyor. Sekinet, meveddet ve rahmet. Diyor ki sekinet iç huzuru, gönül rahatlığı, sükun. Meveddet sevgi, muhabbet. Rahmet ise sadece hoşa giden, sevilen işler ve sözler için değil, hoşa gitsin gitmesin bütün işleri, sözleri, tavrı için birbirlerine karşı bir muhabbet, merhamet anlayışı içerisinde olmaları eşlerin. Bu üç hediyeyi layıkıyla yerine getirdiğimiz, sahiplendiğimiz takdirde zor olan evlilik hayatı gençler için de kolaylaşmaktadır."

Daha sonra Şentop, gelin Elif Sena Sarıbaş'a aile cüzdanını verdi, diğer şahitler de yeni çifte mutluluk dileğinde bulundu.

Bu arada Moğolistan devletinin yabancılara verdiği en üst düzey liyakat nişanının sahibi olan tek Türk vatandaşı genç iş adamı Özkan Öztürk, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin konu edildiği dizide başrol oynamıştı. Moğol devlet televizyonu MNB'de yayınlanan dizi, 2018'de ülkede en çok izlenen dizi olmuştu.