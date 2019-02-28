TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis başkanlarını kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis başkanlarını kabul etti.



Şentop, eski TBMM Başkanları Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Köksal Toptan'ı makamında kabul etti.



Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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