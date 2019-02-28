Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü

TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü

2 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis başkanlarını kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis başkanlarını kabul etti.

Şentop, eski TBMM Başkanları Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Köksal Toptan'ı makamında kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:19 Kaynak: AA

Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Mustafa Şentop, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]