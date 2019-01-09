TBMM Başkanı Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti
1 saat önce
TBMM Başkanı Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Yıldırım, Singapur
'un Ankara
Büyükelçisi'ni kabul etti
ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, TBMM'de Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:02 Kaynak: İHA
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