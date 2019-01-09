Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti

1 saat önce

TBMM Başkanı Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:02 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Ankara, Singapur, Politika
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