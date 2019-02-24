TBMM Başkanlık Yarışında Üçüncü Tur Oylamaya Geçildi
10 dakika önce
TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere toplanan TBMM Genel Kurulu'nda üçüncü tur oylamasına geçildi.
TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere toplanan TBMM Genel Kurulu'nda üçüncü tur oylamasına geçildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı. Başkanlık seçiminde AK Parti
'nin adayı Mustafa Şentop
, CHP
'nin adayı Engin Altay
, HDP
'nin adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü
, İYİ Parti
'nin adayı İmam Hüseyin Filiz
yarışıyor. MHP
ise AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop'u destekliyor.
Birinci ve ikinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan TBMM Başkanı seçilecek. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:51 Kaynak: İHA
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