TBMM Başkanvekili Bilgiç: Milletimiz, İstiklal Savaşı'ndaki Gibi Tek Yürek Olmuş ve İstiklalini Bir Avuç Darbeciye Çiğnetmemiştir - Son Dakika
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TBMM Başkanvekili Bilgiç: Milletimiz, İstiklal Savaşı'ndaki Gibi Tek Yürek Olmuş ve İstiklalini Bir Avuç Darbeciye Çiğnetmemiştir

15.07.2022 14:09

Meclis’teki ‘15 Temmuz Paneli’nde konuşan TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, “Milletimiz, bundan tam altı yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi tek yürek olmuş ve istiklalini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir” dedi.

Meclis'teki '15 Temmuz Paneli'nde konuşan TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, "Milletimiz, bundan tam altı yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi tek yürek olmuş ve istiklalini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir" dedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin altıncı yıl dönümü dolayısıyla bugün TBMM'de '15 Temmuz Paneli' düzenlendi. Panel, Mustafa Kemal Atatürk, güvenlik güçleri ve 15 Temmuz şehitleri adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

BİLGİÇ: DARBECİLER, SADIK UŞAKLAR BULMAKTA PEK ZORLANMAMAKTADIR

Panelin açış konuşmasını yapan TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, özetle şunları söyledi:

"FETÖ mensuplarınca düzenlenen bu hain darbe girişimine karşı dururken yaralanan kardeşlerimi anıyorum. Türk Milleti, yapılan fedakarlıkları asla unutmayacak ve unutturmayacaktır. Milletimiz, bundan tam altı yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi tek yürek olmuş ve istiklalini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. Meclis'imiz üç bombaya maruz kalmıştır... Siyasi tarihimiz, darbeler tarihi olarak da anılmaktadır. Darbeler tarihi, herkes için huzursuzluk hissi uyandıracağı muhakkak. Ülkemizde ordunun siyasete müdahalesi, çok partili siyasi hayatımızın gerçeği olmuştur. Üzülerek ifade etmek isterim ki darbeciler, sivil unsurların desteğini almakta ve kendilerine sadık uşaklar bulmakta pek zorlanmamaktır. 12 Eylül 2010 sonrası, referandumdan sonra HSK'nın FETÖ tarafından ele geçirilmeye başlanan süreçte ilk hareket, darbe yapma üzerinde kendini göstermiştir. 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran bir şey, -ki bu başarısız olmasına neden olan- vatandaş, medya organları, kolluk kuvvetlerinin cesaret örneği göstererek, direniş örneği koymuş olmasıdır."

ÜNİVAR: EN KARANLIK GECE, EN AYDINLIK SABAH

Panelin oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünivar yaptı. Ünivar, "Darbe girişiminde bulunanların alçakça saldırısına maruz kaldık. Meclis, ikinci kez 'gazi' unvanını aldı. O gece, belki de Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Ancak en aydınlık sabahına kavuştu" dedi.

BERİŞ: 'BU DEVİRDE DARBE Mİ OLUR' DİYE İZAH ETMEYE ÇALIŞTIM AMA YANILDIM

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, "Bizzat içinde olduğumuz bir geceyi çok soğukkanlı aktarmak zor. O gece neden önemli? O gece, güvenlik bürokrasisinden bir yerde görevliydim. Akşam üstü ilk F-16'lar uçtuğunda anlamaya çalıştık. 'Bu devirde darbe mi olur' diye izah etmeye çalıştım ama yanıldım. Bu darbenin olumsuz etkilerini unutuyoruz. Unutmamak, unutturmamak gerekiyor" diye konuştu.

TÜRKER: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ DEĞİLSE VİRÜS DAHA FAZLA ETKİLER

Prof. Dr. Taşansu Türker, "Biz, darbeden bahsediyoruz. Son pandemi sürecinde bir şeyin farkına vardık. Bağışıklık sistemimiz güçlü değilse virüs daha fazla etkiler. Demokrasi havada asılmış değildir, inşa edilmiştir" dedi.

FIRAT: ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ NE YAZIK Kİ UNUTTUK

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "Büyük Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz'… Ne yazık ki unuttuk biz bu sözleri. 1980 darbesinden kare kare görüntüler hatırlıyorum, çocuk yaştaydım. 80'lerin üzerinden çok uzun zaman geçti. Biz, değiştiğini sandık ya da öyle görmek istedik. Darbelerin her türlüsüne karşıyım" dedi. Fırat, darbe girişiminin olduğu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı canlı yayın bağlantısını anlattı.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi de "O gecenin kahramanı Hande Fırat'tır" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanvekili Bilgiç: Milletimiz, İstiklal Savaşı'ndaki Gibi Tek Yürek Olmuş ve İstiklalini Bir Avuç Darbeciye Çiğnetmemiştir - Son Dakika

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