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TBMM'de 10 Kasım töreni

6 saat önce

Atatürk'ü anma günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

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Atatürk'ü anma günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.


TBMM'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına TBMM Başkan Vekili Levent Gök, TBMM İdare Amirleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.


TBMM Başkan Vekili Gök'ün Atatürk Anıtı'na çelenk koymasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
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