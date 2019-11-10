TBMM'de 10 Kasım töreni
6 saat önce
Atatürk'ü anma günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
Atatürk'ü anma günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.
TBMM'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına TBMM Başkan Vekili Levent Gök, TBMM İdare Amirleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.
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