TBMM\'de Gündem Konuşuldu

08.01.2026 00:19
TBMM Genel Kurulu, konuları görüştü; emekli zammı önergesi reddedildi, trafik ceza düzenlemeleri kabul edildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. Söz alan AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu yaşadığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Osmaniye'mizde önemli yatırımları hayata geçirmiş bulunmaktayız. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden sanayiye, tarımdan çevre ve şehirciliğe kadar Osmaniye'miz her alanda büyümekte, gelişmekte ve güçlenmektedir" dedi.

Ardından söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, emeklilerle alakalı seyyanen zam talepli verilen araştırma önergesinin reddedildiğini hatırlatarak, en düşük emekli aylığının en az açlık sınırında olması gerektiğini, bu rakamın 30 bin lira olduğunu belirtti.

YENİ YOL PARTİSİ, İYİ PARTİ, DEM PARTİ VE CHP'NİN GRUP ÖNERİLERİ KABUL EDİLMEDİ

Gündem dışı konuşmaların Grup Başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin 'emekli aylıklarının hesaplama yöntemi', İYİ Parti'nin 'üniversitelerde yürütülen AR-GE faaliyetleri', DEM Parti'nin 'vergi sistemi', CHP'nin 'kamu çalışanları ve emekliler'e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmelerin ardından, yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TRAFİK ZABITASI GENEL ZABITA OLARAK GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

TBMM Genel Kurulu'nda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi. Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre; otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi durumunda genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek. Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde sorumluluk bölgesine göre genel zabıta ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenleme ve trafik suçlarına el koymakla görevli ve yetkili olacak. Ayrıca, elektronik ortamda tescili mümkün olan araçları, satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil etme zorunluluğu olacak. Araç sahiplerinin vefat etmesi halinde mirasçılar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak vefat tarihinden itibaren 90 gün içinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat etmek ve adlarına tescil belgesi almak zorunda kalacak. Bu kapsamdaki tescil işlemlerinde, tescil vefat tarihi itibarıyla yapılacak. Bu araçların süresi sonunda mirasçılar adına tescil edilmeden kara yoluna çıkarıldığının tespiti halinde sürücüye 3 bin lira idari para cezası verilecek ve mirasçılar adına tescil ettirilinceye kadar araç trafikten men edilecek.

Kurulda, teklifin 3'üncü maddesinin oylamasına geçilmeden önce yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Emekli Zammı, Ekonomi, Trafik, Güncel, Son Dakika

