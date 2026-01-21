TBMM'de IŞİD Suçları Reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin terör örgütü IŞİD'in kadınlara karşı işlediği suçların araştırılması talebiyle verdiği araştırma önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Öneriye ilişkin işgal edilen kentlerde kadınların kaçırıldığını, tacize, tecavüze, işkenceye uğradığını ifade eden Koca, "Zamanında IŞİD'in Ezidi kadınlara yaptığını bugün HTŞ çeteleri Arap Alevi kadınlara, Kürt kadınlara yapıyor" diye konuştu. HTŞ tarafından yayımlanan fetvalara değinen Koca, Alevi ve Dürzi kadınlara yönelik çağrıların kadınlara yönelik şiddeti teşvik ettiğini dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerine devam ediliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi, üniversitelerdeki "adrese teslim" akademik kadro ilanlarının, liyakat ve şeffaflık ilkelerine aykırı atamaların ve bu yapısal sorunların uluslararası başarı düzeyi ile beyin göçü üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını önerdi. Öneri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Öneri üzerine konuşan Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, akademiye eleman alımlarıyla ilgili ciddi sorunlar bulunduğunu belirterek, "Aynı zamanda, akademiye eleman alımlarıyla ilgili yani üniversite öğretim elemanlarının alınmasıyla ilgili. Bu üniversite öğretim elemanları hakikaten objektif kriterlerle mi alınıyor, liyakat ve ehliyet usulüne göre mi alınıyor; bunun araştırılması gerekiyor" dedi.

Üniversitelerde "adrese teslim" kadro ilanları bulunduğunu söyleyen Özdağ, "Adrese teslim kadroların ilanları var; sadece telefon numarası yok, T.C.'si yok, ismi yazılmıyor, ev adresi yazılmıyor ama bu şahsın alınması biliniyor ki o şahıs alınacak ve buradan da liyakat ve ehliyet bekleyeceğiz" diye konuştu. Üniversitelerin fikirlerin çarpıştığı yerler olduğunu ifade eden Özdağ, "Üniversiteler fikir anarşistlerinin yeridir arkadaşlar. Üniversitelerde fikirler çarpışır, orada hakikat şimşeği doğar. Üniversitelerde mezhepler çatışmaz, etnisiteler çatışmaz, ideolojiler çatışmaz; fikirler çatışır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin önerisi de reddedildi

Öte yandan Genel Kurulu'nda, sulama birlikleri ve kooperatiflerine ilişkin İYİ Parti'nin Meclis araştırması önerisi gündeme geldi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve 20 milletvekilinin imzasını taşıyan öneride, tüzel kişilikleri kapatılarak Türkiye Sulamaları Merkez Birliği adı altında tek çatı altında toplanması planlanan sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerinden faydalanan çiftçiler ile bu kuruluşlarda çalışan personelin yaşayabileceği mağduriyetlerin araştırılması istendi. Öneri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Bir diğer öneride ise DEM Parti, İŞİD terör örgütünün kadınlara karşı işlediği suçların araştırılmasını gündeme getirdi. Bu öneri de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Öneriye ilişkin konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Suriye'deki yönetimi eleştirdi. Koca, kadınları "savaş ganimeti" olarak gören zihniyetin bugün Suriye yönetimine taşındığını belirterek, "IŞİD'in ardılı olan bu HTŞ yönetimi, bu HTŞ çeteleri, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana Suriye'deki yeni inşa sürecinde zamanında IŞİD'in yaptıklarını yapmaya devam ediyorlar" dedi. Koca, Kürt, Dürzi, Arap, Alevi ve Hristiyan halklara yönelik saldırıların sürdüğünü, kadınlar ve çocukların ise sistematik bir vahşete maruz bırakıldığını söyledi.

İşgal edilen kentlerde kadınların kaçırıldığını, tacize, tecavüze, işkenceye uğradığını ifade eden Koca, "Zamanında IŞİD'in Ezidi kadınlara yaptığını bugün HTŞ çeteleri Arap Alevi kadınlara, Kürt kadınlara yapıyor" diye konuştu. HTŞ tarafından yayımlanan fetvalara değinen Koca, Alevi ve Dürzi kadınlara yönelik çağrıların kadınlara yönelik şiddeti teşvik ettiğini dile getirdi. Somut örnekler veren Koca, son bir yıl içinde çok sayıda Arap Alevi kadının kaçırıldığını belirterek, bir olayda fidye taleplerinin Türkiye'deki adresler üzerinden yapıldığını söyledi. Buna rağmen gerekli araştırmaların yapılmadığını ifade eden Koca, yetkililerin sessiz kaldığını dile getirdi.

Bu vahşetin uzak bir coğrafyadaki bir trajedi olarak görülemeyeceğini vurgulayan Koca, IŞİD'in Suruç, Ankara, Antep ve İstanbul'daki saldırılarını hatırlatarak, "Bu cihatçı çetelerin ülkemizi nasıl kana buladığına tanıklıklarımız üzerinden bunları biliyoruz" dedi. Koca, son dönemde Yalova'da yaşanan saldırıya da dikkat çekti.

Genel Kurul'da, CHP'nin elektronik ticaret alanında yaşanan ithalat ve ihracat sorunlarının araştırılması amacıyla verilen araştırma önerisi de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.