TBMM'den ABD Temsilciler Meclisi'nin kararlarına kınama

TBMM Başkanlığının Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarına ilişkin kararları kınandı.

TBMM Genel Kurulu'nda ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarına ilişkin kararlarıyla ilgili tezkeresi oylamaya sunuldu. HDP hariç diğer partilerin olumlu oy verdiği tezkere kabul edildi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in okuduğu TBMM tezkeresinde, "Bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesi akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazlarına rağmen bir karara dönüştürmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz. Daha önceki yıllarda da benzeri girişimler olmuş, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamalara bu şekilde düşmanca yansımamıştı. Geçen süre içinde değişen tarihin belgeleri değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş utanç verici bir siyasi zihniyettir. Alınan karar, açıkça tarihi gerçeklerin karartılması girişimidir. Türkiye her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunmuş, görevin tarihçilerde olduğunu belirtmiş, siyaseti soysuzlaştıran girişimlerin anlamsızlığını, kin ve nefret doğurucu potansiyelini vurgulamıştır. Ne yazık ki Temsilciler Meclisi bu kararıyla aynı zamanda kölelik karşıtı, insan hakları bildirgeleri çizgisinde değil, aksine köleci, sömürgeci, çıkarcı, emperyal siyaset istikametindeki mirasa bir katkıda daha bulunmuştur. Türkiye'ye her bir satırı ahlak, akıl ve tarihi bilgiler ışığında bir suç olan satırlarla yargılamaya cüret eden tavrın kaynağı hiç şüphesiz sadece kirli bir vicdan yüküdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi olaylarla ve iddialarla alakalı karalar almanın parlamentoların işi olmadığını ilkesel olarak benimsemektedir. Öte yandan Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle alanın Temsilciler Meclisi kararı, nezdimizde sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir. Bu kararı da tek vücut olarak reddettiğimiz ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz. ABD ile Türkiye arasında uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin, dostluğun, teröre karşı işbirliğinin kimi siyasetçilerin eliyle, sistematik bir şekilde tahrip, yok edilme girişimlerine karşı Türkiye olarak artık bıçağın kemiğe dayandığını kuvvetle ifade ediyor, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sunmak bir yana düşmanlığı körükleyecek bu türden kararları ucuz çıkar hesaplarıyla alan zihniyeti şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz" denildi.

