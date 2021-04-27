TBMM'den ortak 'soykırım' tepkisi (2) - Son Dakika

TBMM'den ortak 'soykırım' tepkisi (2)

27.04.2021 18:29
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GENEL KURUL'DA HDP BİLDİRİSİ GERGİNLİĞİMeclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamansının kınandığı ortak bildirinin okunmasından önce AK Parti ve CHP arasında, HDP bildirisi gerginliği yaşandı.

GENEL KURUL'DA HDP BİLDİRİSİ GERGİNLİĞİ

Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamansının kınandığı ortak bildirinin okunmasından önce AK Parti ve CHP arasında, HDP bildirisi gerginliği yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, HDP'nin 'soykırım' ifadesini içeren bildirisine sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu, "HDP'nin bu bildirisi ancak ASALA'nın bildirisi olabilir. Dolayısıyla, PKK da HDP de bu bildirisiyle Türk ve Kürt bütün ecdadımıza, dedelerimize ve ninelerimize bühtanda, iftirada bulunmuştur, hakaret etmiştir. Bir taraftan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür saldırıları devam ederken ondan önce rol çalmak suretiyle, onların sesi olmak, emperyalizmin sesi ve borazanı olmak üzere, ne yazık ki içeride de birtakım iftiralarla HDP MYK'sının bildirilerine maruz kaldık. Bu, utanç vesikası olarak size yeter. HDP bu utanç vesikasıyla yüzleşmeli ve aziz milletimizden, devletimizden, bütün atalarımızdan özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin, HDP'nin söz konusu bildirisini kınamadıklarını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini de hatırlatarak tepki gösterdi.İYİ Parti Grup Başkanvekili Mussavvat Dervişoğlu da Akbaşoğlu'nun eleştirilerine tepki göstererek, "Biz aslan gibi kürkremeyiz sırası geldiğinde bozkurt gibi ezer geçeriz" yanıtını verdi.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir kişiye, kuruma ve siyasi yapıya bakmaksızın, partiminiz geçmişinde olduğu gibi 'Ermeni soykırımıyla' ilgili, Biden başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni ve onun bütün destekçilerini şiddetle kınıyoruz. Grup Başkanvekili bu meseleyi iç siyasete alet ederek bize haddimizi bildirmeye çalışıyor. Peki bu nasıl bir devlet ciddiyetidir? Nasıl birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özkoç'un, "Biden'ın karşısında aslan gibi kükreyen bir devlet başkanı görmedik, kedi gibi miyavlayan bir kişi gördük. Siz, ona karşı sesinizi çıkartın" sözleri üzerine AK Partili milletvekilleri Engin Özkoç'un üzerine yürüdü. Tartışma nedeniyle oturuma ara verildi.

Besti KARALAR/ANKARA,


Halkların Demokratik Partisi, Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'den ortak 'soykırım' tepkisi (2) - Son Dakika


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