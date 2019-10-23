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TBMM Dışişleri Komisyonu

1 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifini kabul etti.

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TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifini kabul etti.

Komisyon, kanun tekliflerini görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı.

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair 10 kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"- Türkiye ile Sırbistan Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile KKTC Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

İslam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Somali Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Gine Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

EİT Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Gana Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

TBMM Dışişleri Komisyonu, Volkan Bozkır, AK Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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