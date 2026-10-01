TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan Fuat Oktay'dan fon krizi mesajı: Kim olursa olsun gereğini yaparız - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan Fuat Oktay'dan fon krizi mesajı: Kim olursa olsun gereğini yaparız

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Haberler.com canlı yayınında fon krizine ilişkin konuştu. Haksız kazanca karşı tavırlarının net olduğunu belirten Oktay, "Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun" diyerek sürecin küçük yatırımcıların zarar görmemesi ve sorumluların hukuki karşılıkla karşılaşması hedefiyle yürütüldüğünü söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği canlı yayında spiker Serpin Alparslan'ın konuğu oldu. Yeni yasama döneminden Terörsüz Türkiye sürecine, ekonomiden fon krizine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Oktay, "Kim olursa olsun gereğini yaparız." dedi.

"KİM OLURSA OLSUN, NEREDE OLURSA OLSUN"

Yayında son dönemde yaşanan fon krizi sorulan Oktay, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin ardından haksız kazanç iddiaları konusunda taviz verilmeyeceği mesajını verdi. Oktay, "Yani burada kim olursa olsun, nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun, dolayısıyla fon krizi boyutundaki veya haksız kazanç boyutundaki her türlü girişimin karşısında oluruz ve sonuna kadar da gereğini yaparız olayı. Yani fon krizi de aslında yönetim tarzına baktığımızda da bir krize dönüşmeden, aslında borsa faaliyetleri içerisinde karantina içerisine alınmış şekilde şu anda da yönetiliyor. Bir kurul da oluşturulmuş durumda zaten. Zarar, kimsenin zarar görmemesi, özellikle küçük yatırımcının zarar görmemesi ve diğer tarafta da istismar edenlerin de gerekli hukuki çerçevede cevaplarını alması çerçevesinde burada ciddi bir çalışma yürüyor zaten." ifadelerini kullandı. 

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan Fuat Oktay'dan fon krizi mesajı: Kim olursa olsun gereğini yaparız

KÜÇÜK YATIRIMCI VURGUSU

Fon krizine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Oktay, sürecin özellikle küçük yatırımcıların zarar görmemesi açısından ele alındığını söyledi. Oktay, istismarda bulunduğu tespit edilen kişilerin ise hukuk çerçevesinde karşılık görmesi gerektiğini belirterek, "Zarar kimsenin zarar görmemesi özellikle küçük yatırımcının zarar görmemesi ve diğer tarafta da istismar edenlerin de gerekli hukuki çerçevede cevaplarını alması çerçevesinde burada ciddi bir çalışma yürüyor zaten" dedi. 

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ ANLATTI

Ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın gündemindeki bir diğer önemli başlık Terörsüz Türkiye süreciydi. Sürecin yalnızca silahlı mücadele boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Oktay, terörün toplumsal zeminde de tamamen geride bırakılması gerektiğini söyledi. TBMM'deki çalışmaların ardından sürecin takip ve teyit aşamalarına geçtiğini ifade eden Oktay, terör örgütünün fiilen silah bırakması ve tüm türevleriyle kendisini feshetmesi dahil birçok unsurun takip edildiğini anlattı. 

"ANALAR AĞLAMASIN İSTİYORUZ"

Sürecin vatandaşların hayatına ekonomik ve sosyal açıdan doğrudan yansıyacağını savunan Oktay, terör nedeniyle harcanan kaynakların yatırımlara ve istihdama yönlendirilmesinin önemine değindi. Oktay, konuşmasında "Analar ağlamasın istiyoruz artık biz" diyerek terör nedeniyle yeni can kayıplarının yaşanmaması temennisini dile getirdi.

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