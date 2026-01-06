TBMM Engelli Spor Komisyonu Toplandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu üyeleri, sunum gerçekleştirdi.

Komisyon toplantısının açılışında konuşan Kasapoğlu, "Bugün de yine bir yol haritası olma özelliği taşıyıcı bir konuyla bir aradayız; çok derin bir alan olan spor gündemiyle bir aradayız. Spor, sadece bugüne ait gündemimiz değil, bildiğiniz gibi, biz sporu her toplantıda masaya yatırıyoruz, konuşuyoruz ve ana başlılarımızdan biri olarak sporu değerlendiriyoruz ve bu noktada sporu bir branş olarak değil, bir müsabaka olarak, bir fiziksel aktivite, bir madalya konusu olarak görmüyoruz, sporu bireyin kendisini hayatın tam merkezinde gördüğü bir alan olarak görüyoruz ve engelli bireyler için iyileştiren, rehabilite eden, hayata katılımın önünü bizzat açan bir vesile olarak, araç olarak görüyor. Doğru zamanda, doğru şekilde, doğru stratejiyle kullanıldığında sporun sadece bedensel anlamda değil bir hayat anlayışı olarak önemli olduğunu biliyoruz ve bu noktada da sporu, bugün, engelli bireyin hayatındaki yeriyle, tüm yönleriyle ne yapacağız? Ele alacağız. Engelli bireyler başta olmak üzere, bu ülkedeki her bir vatandaşın erişebilmesi için ve bu çerçevede standartlarını yükseltmesi için hepimizin daha çok çalışmaya, daha çok birlikteliğe, daha çok iş birliğine ihtiyacı var ve inanıyorum ki bugünkü toplantı da bu anlamda bir vesile, bir adım olacak" dedi.

'5 BİNİN ÜZERİNDE SPORCUMUZ OKUL SPORLARI FAALİYETLERİMİZDE MÜSABAKALARA KATILDI'

Açılış konuşmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, sunum yaptı. Çakır, "Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak, tabii ki sporun günümüz toplumsal koşullarında olağanüstü merkezi konumunun bilincinde, sadece müsabaka anlamında, rekabet anlamında değil, entegrasyon ve rehabilitasyon gibi sosyal bağlamda da çok kıymetli bir enstrüman olduğunu bilerek hizmetimize devam etmekteyiz. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamemizin 189'uncu maddesinin (ç) bendinde 'Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin engellilerin kullanımına uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, engelli bireylere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, engelli bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak' hususunda Genel Müdürlüğümüze görev verilmiş durumda. Okul sporları faaliyetlerimizde bedensel engellilerde 2004-2025 eğitim öğretim yılında, farklı branşlarda 225 kadın, 181 erkek olmak üzere 406 sporcumuz, görme engellilerde 52 kadın, 65 erkek olmak üzere 117 sporcumuz, işitme engellilerde 220 kadın, 272 erkek olmak üzere 492 sporcumuz, özel sporcularda da 1080'i kadın, 2 bin 979'u erkek olmak üzere 4 bin 59 sporcumuz, toplamda 5 binin üzerinde sporcumuz okul sporları faaliyetlerimizde, engelli sporcumuz, müsabakalarımıza katılmışlardır" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİYLE FİZİKİ TOPLANTILARIMIZ DA OLDU'

Kasapoğlu, "Sporcu lisans çıkarırken bir malum 'Spor yapmaya ve müsabakalara katılmaya elverişlidir' diye bir rapor gerekiyor. Aile hekimlerinin bu noktada biraz çekingen davrandıklarına dair bir algımız var ve aile hekimleri bu noktada bir mevzuat düzenlemesi talep ediyorlar, onlarla da konuştuk. Bu konuyla ilgili bir bilgi var mı sizde? Bir yaklaşımınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Çakır, "Doğrudur, sadece tabii, engelli sporcularımız değil, farklı branşlarda da fiziksel kapasitenin daha sınırlı kullanıldığı işte, satranç, pirinç gibi branşlarda da talepler gelmişti. Biz bu konuda da Sağlık Bakanlığımızın yetkilileriyle görüştük. Şu anda aslında yönetmeliklerimizde çok açık gözükmüyor ama sahada yaşanan sorunları aşabilmek adına yönergelerimizi hazırlıyoruz. Bazı toplantılar da yaptık, aramızda yazışmalarımız da oldu, fiziki toplantılarımız da oldu Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle. Burada aile hekimlerimizin de sahada burada rapor vermesi gereken tüm hekimlerimizin de elini rahatlatacak sporcularımızın ve velilerin de" yanıtını verdi.